去年虧損上億美元的軟銀旗下數位保險公司Lemonade，為何上市首日股價能迎來近140%成長？推動近期IPO佳績的，是積攢已久的「報復性投資」渴望。

在美國疫情持續延燒、種族抗爭未息之際，軟銀願景基金所投資的數位保險新創Lemonade在納斯達克掛牌上市，並在交易首日繳出接近140%成長，成為美國邁入2020年以來表現最強勁的科技IPO。

Lemonade在6月上旬時宣佈，已祕密提交上市申請，並於7月2日正式掛牌。其股票定價為29美元，不過交易首日便一路飆升至70美元，最終以69.41美元作收，令市值遠遠超過去年最後一次融資後的21億美元。

Lemonade創立於2015年，不同於傳統保險公司與真人業務對談的作法，它透過聊天機器人引導客戶完成投保過程，主要向房客及房東提供租客、租屋保險，並分別收取一定額度的月費。

Lemonade透過AI引導客戶完成投保。 Lemonade

軟銀是最大股東，Lemonade上市股價狂漲一倍

根據《Crunchbase》的資訊，截至去年最後一筆融資為止，Lemonade一共募集4.8億美元資金，其中軟銀是最大股東，投資金額就佔了至少4.2億美元。另外也有消息指出，Lemonade在這次IPO過程中籌到3.29億美元投資。

針對股價飆漲，Lemonade執行長丹尼爾．施萊柏（Daniel Schreiber）表現得相當坦然，「我們還有很多年要走……我不會在意短期的波動，即使是早晨這樣劇烈的幅度。」

過去3年間，Lemonade的保費已經成長3倍達到7,600萬美元。Lemonade主要關注沒有接觸過保險業務的年輕族群，70%保戶年齡低於35歲，90%是首次投保。

Lemonade主要關注年輕族群，90%客戶沒有投保經驗。 Lemonade

除了數位化的申請過程，他們更透過一種獨特作法彰顯與傳統保險公司的不同：假如沒有成功理賠，準備的金額將捐給慈善機構，表明拒絕理賠不會令他們賺更多。

但值得注意的是，雖然Lemonade一上市股價便一路竄升，這間新創仍不是間賺錢的公司，2019年虧損1.09億美元，同時客戶成長逐漸趨緩。

因此也有投資者對Lemonade的暴漲不以為然，顧問公司cg42資深合夥人修．塔倫（Hugh Tallents）表示，「Lemonade只是又一間基於AI、未能獲利的金融科技公司，沒有真正的產品或優勢的價值主張。」

姑且不論Lemonade究竟是場科技泡沫，抑或值得投資者青睞的潛力獨角獸，Lemonade股價的急速竄升，反映出上半年低迷的經濟情勢後，壓抑許久的投資界也掀起一股「報復性投資」浪潮。

矽谷掀「報復性投資」浪潮

在Lemonade IPO這天，醫療科技公司Accolade也選在此時掛牌上市。Accolade表現雖沒有Lemonade亮眼，但也依舊可觀，股價在一天內成長35%，達到29.7美元。

這也顯示出，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）侵襲全球近半年，儘管美國疫情至今仍未消退，新創與投資者們早已按捺不住，開始有所動作。相較去年Uber、Lyft、WeWork等科技巨頭的滑鐵盧，今年疫情為許多新創IPO催生出熱烈的開場。

動盪的疫情壓抑資本家的投資需求多時，令現在掀起了一股投資及IPO熱潮。 shutterstock

不斷騷動的投資渴望，讓資本家們甚至有些「飢不擇食」，就如Lemonade的暴漲，即使公司呈現虧損，投資者也歡迎這些疫情下掛牌上市的公司。二手車電商Vroom去年虧損達1.43億美元，然而6月中旬上市時，依舊募得近5億美元投資，交易首日同樣繳出股價成長超過1倍的佳績。

摩根士丹利科技股資本市場負責人柯林．史都華（Colin Stewart）表示，「很明顯地，很多壓抑多時的投資者們都對IPO提起興趣。」

新創們也看準投資需求高漲的此刻，選在近期瘋狂IPO。除了上述的例子之外，上週中國雲端軟體開發商Agora在納斯達克敲鐘，股價也在交易首日成長150%；6月初，華納音樂也宣佈掛牌上市，是今年最大的IPO事件。

由矽谷著名資本家彼得．泰爾（Peter Thiel）創辦的大數據分析公司Palantir，也傳出已提出IPO申請並募得5億美元資金；原先被認為無望於今年IPO的OTA巨頭Airbnb也聲稱，不排除年內上市。

此外，還有線上保險業者SelectQuote、手遊廠商DoubleDown Interactive、SaaS公司ZoomInfo等企業，都選在這個時候上市。在投資者正積極尋找投資標的的現在，沒有企業願意錯過這樣的難得時刻。

尤其疫情帶來的大封鎖，大舉加速了各個科技應用的普及，如電商、串流媒體、外送甚至是數位保險，需求都因疫情高漲。投資公司Atreides Management投資長蓋文．貝克（Gavin Baker）表示，「武漢肺炎將世界帶到了2030年。」

籠罩美國的疫情令經濟陷入蕭條，也為企業創造出絕佳上市時機，接下來的幾個月內，或許我們可以期望見到更多新創公司掛牌上市。

資料來源：CNBC、New York Times、Financial Times