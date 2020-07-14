受到疫情影響，遠距辦公成為商界新常態。為此，富士全錄推出了6大系列共20款事務機、印表機新品，以及遠距辦公所需的文件系統。

今年新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情衝擊，深深影響全球各地企業的營運，特別是工作型態，實體與當面接觸被居家隔離所排除，進辦公室不再是上班唯一選項。其中，辦公設備因應新趨勢，不外乎往「遠距辦公」、「資安升級」兩大方向演進。

相較美國、巴西、印度等國，台灣管控疫情有成。看好此「後疫情」時代商機，富士全錄（FUJI XEROX）於今（14日）在台北文創大樓舉辦年度展示會，一次推出6大系列共20款辦公室事務機、印表機新品，同時也推出超過5種遠距辦公用的新系統平台。

而富士全錄此次推出的軟硬體設備，皆符合TLS（傳輸層安全性協定） 1.3加密協定，相當於目前銀行業資安標準的最高規範。

富士全錄今日舉辦新品發表，推出6大系列共20款事務機、印表機新品。 程倚華攝影

遠距辦公帶動文件數位化需求，平台連線率成長20％

全球許多企業因應疫情開始縮減人事支出，並實行遠距辦公，成為許多企業中的「新常態」。如今，疫情最險峻的時間已經逐漸過去，隨著消費市場重新復甦，企業該如何以精簡過後的人力規模回應市場需求，也成為一大挑戰。

根據台灣富士全錄內部資料統計，2020上半年疫情期間，企業分流辦公、降低接觸等防疫措施，帶動客戶開通「企業夥伴自動服務平台（Electronic Partnership Broadband, 簡稱EP-BB）」連線率成長超過20％。

意味著與台灣富士全錄的合作企業中，遠距辦公所帶來的文件傳輸需求至少增加了兩成。

「以往，很多文書作業在辦公室裡面用紙本傳遞、簽署就完成了，」台灣富士全錄產品行銷處經理陳世峯說，實際上，這類文件的遠距傳輸、身份認證，全都是資安考驗。

富士全錄依照不同的企業規模、資安要求的需求，推出20款事務機、印表機新品。 程倚華攝影

企業資安意識提升，富士全錄：金融業、科技業詢問度最高

根據世界經濟論壇（WEF）發布的《2020全球風險報告》，未來10年世界面臨的10大風險中，「資料詐騙或竊取」位居第6，顯示資訊安全已然成為全球企業共同面臨的挑戰。

從疫情爆發開始，陳世峯也觀察到台灣地區的企業客戶對於資安的需求越來越高，其中以銀行業與高科技產業的詢問度最高。

尤其近年來，企業機密文件外洩事件頻傳，根據台灣富士全錄觀察，事務機上無人領取的文件 往往成為資安缺口。陳世峯也建議，企業可以從內部事務機使用權限管理，以及印後文件控制2大面向進行布署。

陳世峯也建議，企業可以從內部事務機使用權限管理，以及印後文件控制2大面向進行佈署，加強企業資安。 程倚華攝影

「目前銀行業我們碰到的要求多是要符合TLS1.2，現在有1～2間開始要求1.3，」陳世峯分析。因此，本次富士全錄新推出的軟硬體解決方案中，全數符合TLS 1.3加密協定。

「我們要超前部署，先準備好，」陳世峯信誓旦旦地說。

責任編輯：張庭銉