疫情襲來餐飲業受創慘重，當消費者不出門，轉型電商更被視為救命良藥。頂級海鮮餐廳頂鮮早在2018年投入開發外帶商品，顧客在家也能吃到高檔海鮮擔仔麵。

說到台灣最著名的地標，非台北101莫屬。這棟曾是全球第一高的摩天大樓，矗立在市中心，高樓層視野絕佳、商機龐大，其中符合進駐條件的業者，多為瞄準高端消費者的高檔餐廳。

位於台北101第86樓的頂鮮海鮮餐廳，原本僅是路邊攤小店，如今已成為在台灣北、中、南共3間店面的高級海鮮餐廳，台北101店無疑是最具代表性的分店。

2020年疫情襲來，餐飲業受創最慘重。經濟部統計處公布的資料顯示，台灣餐飲業4月營業額為479億元，年衰退22.8％，比起1月銳減近6成。頂鮮台北101店平時約有3成客群為國外觀光客，當各國紛紛封鎖邊境，受到的衝擊可想而知。

當消費者不出門，「宅經濟」成了各行各業的新戰場，轉型電商更被視為餐飲業的救命良藥。據Yahoo奇摩超級商城的統計，美食品項在今年3月的業績比2月成長近4成，是全站成長動能最強勁的類別。

許多餐飲、美食業者也急著轉舵，紛紛洽詢電商平台該怎麼上架，疫情期間美食業者開店數年成長近1.2倍，是今年上半年開新店的最大宗。

5月底，頂鮮首次與電商平台合作，加入Yahoo奇摩超級商城，「疫情讓我們更確定餐廳勢必要轉型。」頂鮮擔仔麵商品部經理游佳鑫說。

研發能外帶的海鮮料理，跟餐廳吃得一樣美味

轉型並非一朝一夕的工作，能在疫情衝擊中即時應變、生存下來的餐飲業者，往往早已超前部署，投入相關準備工作。2018年，頂鮮成立「商品部」瞄準伴手禮市場，投入禮盒商品開發。其實一開始研發禮盒、拌麵、拌醬等方便外帶的商品，並不是瞄準電商市場，而是觀光客源的禮品需求。

「太多人到餐廳用餐之後，覺得商品好吃，就問可不可以外帶。」游佳鑫說，這讓頂鮮開始思考，如何讓自家美食不止於高級餐廳，更延伸到客人家中的餐桌上。

頂鮮嘗試打造的第一個外帶品項是「即食烏魚子」。游佳鑫驕傲地說，「頂鮮賣烏魚子20幾年，知道怎樣的刀法切工是最好的。」他非常有信心，這項成本硬生生比競品高上2倍的產品，消費者買回家後，只要用雙手掌心溫度握住30秒，撕開真空包食用，味道等同在餐廳裡吃到的。

成立於1958年的頂鮮高級海鮮餐廳，早在2018年成立「商品部」瞄準外帶商機打造「即食烏魚子」，此後更陸續開發禮盒、拌醬、拌麵等品項，在2019年創造千萬元業績。 蔡仁譯攝影

談到商品開發的各種細節，游佳鑫反覆強調，頂鮮是一間「高級海鮮餐廳」，外帶商品少了101店位於86樓能看到的美景，也沒有面面俱到的服務，該如何讓消費者在自家餐桌上，體驗到所謂的「高級」？

以頂鮮最招牌的品項「擔仔麵」為例，「我們是用生鮮麵體，口感接近新鮮麵條，最重要的是裡面有一隻完整的鮮蝦。」游佳鑫說，頂鮮的冷凍食品也是由餐廳廚師親手料理包裝，只求維持品質的一致性。

電商賣場上的頂鮮擔仔麵，6入就賣730元，平均一碗要價122元。高定價反映了高成本，更深層的考量，是讓顧客在家吃到與餐廳裡一模一樣的口味。

正是由於「前瞻投入」，疫情爆發後，頂鮮在尋求外部平台合作時，已經準備好10項產品可以上架。

同樣是從2018年起，頂鮮也著手建立官方網站，投入電商銷售，但都僅是小規模的測試。

「自己做電商時，都在摸索階段，不太清楚市場的規範機制。」直到疫情爆發，頂鮮才開始尋求電商平台合作。他認為，「合作夥伴不需要太多，消費者可以透過網路搜尋，所以我們覺得選擇一個大型的、知名的就可以了。」因此，頂鮮選擇了逾10年歷史的Yahoo奇摩超級商城，作為唯一外部合作網購平台。

加入超級商城之後，游佳鑫發現，比起餐廳業者僅有母親節、年節活動，電商市場的行銷檔期相對更多元、更頻繁，「我們對這個不太了解，在慢慢熟悉。」

頂鮮擔仔麵商品部經理游佳鑫說，如何讓消費者在自家餐桌就能享受到頂鮮餐廳的「高級感」，是未來電商產品開發的重要方向。 蔡仁譯攝影

與Yahoo奇摩超級商城的合作，頂鮮快速認識電商經營訣竅，包括冷凍食品包材的選擇，到行銷影片製作、圖片修整等，「對於一個電商新手來說，Yahoo奇摩給的資源非常豐富，省去很多摸索的時間。」

在疫情爆發之後，頂鮮的整體電商業績已有30％以上的成長。談到下一步的目標，游佳鑫說，「光是在Yahoo奇摩超級商城上的業績，就要衝到千萬！」

為了實現目標，頂鮮已展開下階段商品開發計畫，預計推出「料理系列」與「湯甕系列」，持續思考如何將精緻料理轉化為鮮食商品，從高檔餐廳直接送到消費者家中的餐桌。

責任編輯：張庭銉

頂鮮數位轉型三大階段

1.推出伴手禮盒

開發外帶禮盒，大膽選用比競品成本高2倍的高階食材。

2.開發自有官網

搭建自有官網投入品項線上化，小規模測試電商市場機制。

3.攜手電商平台

與平台業者密切合作，迅速熟悉網購促銷活動操作方式。