疫情衝擊之下電商銷售逆勢成長，跨境電商該如何經營成為台灣中小企業的熱議題。為此，PChomeSEA也推出一次上架泰國、越南的解決方案。

從今年初開始，由於受到疫情使得許多經貿活動停滯，但同時，也促進電子商務加速發展。依據財政部電子發票資料顯示，今年2月主要電商平台銷售金額推估約新台幣138.5億元，較去年同期成長約4成。

電商為疫情黑天鵝突襲下少數逆勢成長的產業，以PChome為例，今年前五個月業績即較去年同期成長15%，相當可觀。

因此，經濟部委託外貿協會執行「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之紓困振興案--強化數位貿易及電子商務措施」，運用多元方案，為具進出口資格的廠商，透過數位轉型面對後疫新常態（New Normal）。

「 在此買主仍進不來的後疫情時代，運用跨境電商把貨賣出去即是與海外買主對接的絕佳方式 ，」外貿協會數位商務處處長陳鈴君表示。

《台灣企業跨境關鍵報告 2.0》台灣中小企業從事外銷比例。 Google

台中小企業出口比例11%，Google：仍有成長空間

貿協與Google、台經院近期共同出版的《台灣企業跨境關鍵報告2.0》中也提到，目前進入跨境電商領域的中小企業指出，過去一年的業績成長近2成，且對於未來前景抱持樂觀態度，並將其視為企業成長的主要驅動器之一。

報告中也提到，目前台灣有97%是中小企業，並提供78%的就業機會，而企業數量每年持續正成長，展現蓬勃創業氛圍。其中台灣中小企業出口成長動能已於2018年由負轉正，且70%已從事外銷的企業正透過跨境電商進行出口。

在此次參與調查報告的企業中，有超過50%從事跨境電商的企業在過去一年獲得跨境銷售額的正成長發展，不過中小企業出口佔營業額的比例目前約為11%，仍有很大的成長空間。

綜觀亞太區域發展，IMF國際貨幣基金在今年四月公布的數據中指出，明年亞太區域GDP成長率將超越全球平均達7.4%高成長，台灣位於亞太市場中心的地理位置相對優勢，正是向外朝鄰近市場發展的絕佳機會。

目前台灣有97%是中小企業，並提供78%的就業機會，而企業數量每年持續正成長，展現蓬勃創業氛圍。 Google

一個PChomeSEA帳號，泰國、越南電商一次賣

為了要協助台灣廠商加速轉型電商，由外貿協會營運之台灣經貿網，在近日攜手PChome舉辦「PChomeSEA（泰國PChome Thai、越南Tiki）、PChome商店街振興方案招商說明會」。活動現場吸引363家廠商共襄盛舉。其中，不乏川湖科技、耐斯集團、雄獅鉛筆、廣達香食品、明基材料、今口香調理食品等知名廠商。

PChomeSEA提供台灣廠商上架東南亞電商平台的一站式解決方案， 只要單一帳號，就可以上架到PChome Thai以及越南本土第二大電商平台Tiki 。並提供最低0元的金流手續費及國際運費全額補助優惠方案。

PChome商店街是目前全台商店數最多的電商平台，總店數達12萬家，提供多元物流方案讓賣家用最便捷的方式發貨。

由於PChome Thai可以上架服務性商品，活動也吸引到香港新創獨角獸公司Boxful便利存以及全球智慧開店平台SHOPLINE參與，期望上架其電商倉儲物流服務及品牌創建、智慧開店服務至泰國市場。

貿協進一步補充，此次因應紓困振興，台灣經貿網推出期間限定專屬方案。其中，包括上架輔導、商品型錄翻譯、金物流對接、行銷活動參與等等，期盼能多箭齊發，一次解決台灣廠商的跨境電商經營難題。

責任編輯：陳映璇