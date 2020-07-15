亞馬遜在美國洛杉磯的實體商店內測試新款智慧購物車Dash Cart，消費者只要將商品放進推車內，系統就能自動識別購買哪些商品，讓無人商店建置更容易。

亞馬遜持續提升無人商店的發展性，開始在美國洛杉磯伍德蘭山地區的實體商店內測試新款智慧購物車Dash Cart，消費者只要將商品放進推車內，系統就能自動識別購買哪些商品，讓無人商店的建置可以變得更簡單。

由於亞馬遜的無人商店是透過裝設大量攝影機、感測元件去識別消費者的購買品項，但此舉也讓部分消費者感到不自在，因此在導入Dash Cart後，店內不需重新佈建感測裝置，就可以輕易轉型為無人商店。

Dash Cart的外觀與一般商店常見購物車類似，但是推車內裝載大量的感測元件與鏡頭設備，當消費者將商品放進推車內，就會自動識別實際放入商品細節、價格，並且透過推車上的觸控螢幕顯示識別結果及推車內商品的價格總和。此外，由於推車也有重量量測功能，因此部分需要秤重計價的生鮮商品，同樣可以在放進推車之後完成標價。

消費者若是對商品資訊有疑問，也能直接透過推車上的攝影鏡頭掃描商品條碼，藉由推車上的觸控螢幕顯示詳細細節，除此之外，消費者也能透過攝影鏡頭讀取折價券等優惠。

推車也內建亞馬遜旗下Alexa數位助理服務，因此能讓消費者透過聲控詢問特定商品在店內擺放位置，甚至可以跟消費者存放的購物清單同步。付款流程方面，同樣會透過消費者持有亞馬遜服務帳號所綁定付款方式扣款，不過在店內則必須讓推車通過指定通道才能完成付款。

目前Dash Cart智慧購物推車仍僅在洛杉磯進行小規模測試，亞馬遜暫時還沒有計畫將此應用模式推廣到更多地區，原因之一是因為推車本身能容納商品數量不多，較難放入推車的大型商品，或是消費者僅需購買少數商品、並不需要使用推車情況，就很難透過推車識別其正確購買商品。

即使大部分的購物模式都能透過此款推車協助快速結帳，同時也能比照無人商店大幅減少結帳人力成本，以利商店將人力資源集中在貨品整理等需求，因此現階段仍需要維持一定的人力，應付上述情況。

不過，從無人商店化的角度來看，確實藉由推車即可完成前期商品購買金額估算，並且在消費者將推車推離店內時完成扣款，不僅能減少結帳人力，同時也能縮短購物所需花費等待時間，或許未來將能配合更多技術打造更完整無人商店營運模式。

資料來源：Amazon、Tech Crunch、USA Today

責任編輯：蕭閔云