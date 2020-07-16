4月傳出財務造假的瑞幸咖啡董事會迎來大換血，希望能擺脫醜聞陰霾，重新出發。

縱然爆出財務造假，導致股價暴跌逾9成，被那斯達克摘牌下市，甚至被中國輿論指責為民族之恥，眾叛親離的瑞幸咖啡，仍舊拚了命想活下去。

瑞幸於本週宣佈任命郭謹一為董事長兼執行長。郭謹一在5月時成為代理執行長，臨危受命接下帶領風雨飄搖的小藍杯、走出醜聞風暴的重責大任。

除了郭謹一成為正式CEO之外，根據《彭博社》報導，查揚、劉峯、曾英及楊傑等四人也被任命為獨立董事。目前瑞幸的董事會由5位獨董及3位管理董事所組成。

公司高層大換血，瑞幸想擺脫財務造假醜聞

這項人事任命背後，伴隨著過去幾個月來，瑞幸對公司高層的的大清洗。在瑞幸自曝於過去三季的財報，偽造至少3.1億美元的銷售額後，執行長錢治亞、營運長劉劍於5月雙雙解職。

且經過7月5日、12日兩次股東大會後，股東們更將陸正耀拉下董事長寶座，黎輝、劉二海、卲孝恆等三位獨董也被迫離開董事會。

儘管爆出嚴重醜聞甚至被摘牌下市，瑞幸咖啡持續整肅高層，期望能重新出發。 rafapress via shutterstock

雖然成功將陸正耀拉下台，但也有人懷疑，這是他老奸巨猾的一步棋，陸正耀是瑞幸咖啡的最大股東，擁有超過36%投票權，離開董事會的同時，他提名了曾英及楊傑兩位新董事加入。《日經亞洲評論》提到，有關係人士擔心陸正耀可能藉此操弄公司對財務造假事件的調查方向。

不過，英屬維京群島近日的判決批准銀行清算陸正耀持有的瑞幸股份，會計師事務所畢馬威（KPMG）將成為瑞幸咖啡的最大股東。

陸正耀曾對投資者表示，「我的風格可能太激進，但絕不是要設局欺騙投資人，我真心想把企業做好，創造社會價值。」然而，後續針對此事件的調查顯示，陸正耀極有可能對造假知情。

瑞幸的大起大落

瑞幸曾經是中國新創界裡的一個傳奇。成立6個月估值便超越10億美元登上獨角獸的台階，且成立兩年後就在那斯達克上市，締造中國企業最快赴美上市記錄，其市值一度超達120億美元，媒體讚譽它是中國的星巴克。

瑞幸成立兩年便在那斯達克IPO，創下中國新創最快赴美上市的記錄。 rblfmr via shutterstock

但這枚被投資人看好的新星，最終隨著謊言被戳破而隕落。今年1月底，在瑞幸剛籌募完一筆新融資後，知名做空機構渾水研究發布一份匿名報告，指控瑞幸多處造假，不僅分別虛增2019年第三、四季69%、88%的銷售額，咖啡外品項的營收也高估400%，這使得瑞幸原先聲稱轉虧為盈的門市，實際可能虧損28%。

瑞幸起初對財務造假的指控矢口否認，但最終於4月初承認造假，讓瑞幸的股價崩落93%，並在6月底被迫下市。

瑞幸的醜聞也讓中美關係更為緊繃，為防範類似的情況再次發生，那斯達克建立新規對中國新創上市設下最低資本要求，美國政府也通過《外國公司問責法》，要求三度無法符合監管要求的外國企業下市，令未來所有希望在美上市的中國新創，前路變得更為坎坷。

資料來源：Nikkei Asian Review、Bloomberg、CNN

責任編輯：蕭閔云