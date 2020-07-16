亞馬遜AWS與新北市合作的「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」於昨日舉辦Demo Day，獲得最有潛力投資獎的為提供KYC服務的鏈奇科技。

亞馬遜AWS與新北市合作的「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」舉辦了第三屆的Demo Day，其中獲得最佳潛力投資獎，以及藍濤亞洲基金所提供的10萬美元（約為台幣300萬元）投資的團隊為鏈奇科技。

遠傳電信總經理井琪也現身提到：「我很討厭人家說電信公司是笨水管，電信業本身有太多的科技含量，是很重要的科技火車頭。做電信的是把活水（5G）引進來，但裡面能養多少魚蝦，就要看新創團隊。3G是省道、4G是高速公路、5G是高架橋，所有人都會追求更快的速度。」意旨在5G導入後，能有多少的應用與附加價值，有賴於新創激發更多消費者的想像。

而新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心下一期的團隊招募，將會配合5G開台，特別招募5G相關議題的新創進駐。

藍濤亞洲總裁黃齊元也特別給予新創們建議：「在中美貿易、科技戰的情況下，不論是ICT、生技、再生能源或是電動車等產業，台灣都處於有利的地位，新創們應該思考規劃更高、更遠的格局。」

最有潛力投資獎：鏈奇科技

鏈奇科技拿下了Demo Day的「最有潛力投資獎」，獲得來自藍濤亞洲基金所提供的10萬美元（約為台幣300萬元）投資。

鏈奇科技致力於全球反洗錢、反資恐武器擴佔的科技金融公司，擁有數據金流追蹤技術及高標準的反洗錢系統，從姓名查核至客戶風險識別都有完整的服務流程。在2019年，日本金融廳也將鏈奇科技列為可信任之反洗錢供應商之一。

Rosetta.ai：替電商做到精準推薦

Rosetta.ai是一家開發電商推薦系統的新創，他們這樣形容自家的服務：「我們不是推薦消費者可能會喜歡的商品，而是推薦他真的會購買的商品。」 蔡仁譯攝影

Rosetta.ai為電商分析每一個消費者的行為和商品特徵，建構出消費者隱藏的偏好，應用在電商網站內打造出最個人化的推薦，提升電商客單價與轉換率。

根據Rosetta.ai所提供的數據，使用其推薦系統產品的電商，轉換率能提升3倍，銷售量與客單價則能成長2倍之多。

捷思科技：提供更專業的運動賽事體驗

左起：捷思科技 iOS Developer邱柏盛、共同創辦人蘇冠緯、iOS Developer 蔡宗嶧 賀大新攝影

捷思科技提供賽事數據管理平台「GoHoops Platform」，提供籃球賽事數據的即時記錄、即時上傳，改變籃球賽事場邊傳統的紙本或是笨重電腦的記錄模式，捷思科技已是國際賽事瓊斯盃、高中籃球聯賽、國中籃球聯賽的服務提供者。

除此之外，捷思科技也推出業餘賽事的解決方案，讓一般賽事能夠有自己的官網、直播、即時數據等功能。

數位身份：新世代的數位身份認證解決方案

數位身份（AuthMe）的身份驗證方案，透過三分鐘內就完成的流程，協助企業大幅降低人力審核成本，如租車、開戶時需要做的驗證方案。

也透過深度學習訓練的人臉辨識及活體檢測技術，避免其他使用者以照片、影片、面具等方式試圖通過驗證。

羽渡科技：共享無人機服務

Go Drone解決方案透過B2B2C的商業模式，讓中小企業釋出無人機給一般使用者使用，賺取租賃商機。 羽渡科技

羽渡科技擁有「Go Drone」的商業模式，讓中小企業可以把無人機釋出，授權給遊客、職員以手機App召喚作為短期租賃，創造更多可能商機。而操作過程仍同時有飛安資安嚴格控管，屏除人為操控不當。

責任編輯：蕭閔云