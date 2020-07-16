遊戲是IP發展的重要渠道，經濟部工業局則透過兩項策略協助台灣的獨立遊戲團隊發展，在團隊自立自強的同時，也能找到隊友、找到資源。

為了加強台灣IP（intellectual property, 智慧財產）的發展，而遊戲又常是IP的發源地，經濟部工業局「開兩條路」協助獨立遊戲業者對IP的培育。

繼「獨立遊戲開發獎勵計畫」打造的「原創獨立遊戲開發者與生態圈加速器計畫」，前者針對獨立遊戲團隊進行獎補助；後者則希望以生態圈的形式提供資源，加速獨立遊戲團隊發展。

獎勵獨立遊戲開發，再撮台灣13遊戲工作室媒合歐美4發行商

「獨立遊戲開發獎勵計畫」於今年4月首度推出，針對國內依公司法設立未滿5年，且我國國籍成員占半數以上的獨立遊戲團隊所設計。

熊骨工作室所推出的2D橫向對話敘事類遊戲《沉沒意志》。 熊骨工作室

通過由3～5位學界、業界專家所組成的團隊，審查遊戲的風格、敘事、遊戲性、市場創新、開發時程等要素，選出了8組獨立遊戲團隊給予獎勵，包含心流《遊戲開發-WARPD》、夕暮《炎姬》、阿諾瓦遊戲《星詠之詩》、柒伍壹遊戲《人生畫廊：貓咪博物館》、熊骨《沉沒意志》、踩底線遊戲《ALIISHA（雙子之謎）》、島國《鮭魚（暫定名稱）》、零零壹《鐵兀鷹》。

入選團隊將獲得獎勵，金額從新台幣100萬元至160萬元不等，未來工業局希望持續透過此獎勵機制每年舉辦，協助業者投入具國際競爭力的獨立遊戲。

此外，工業局更在7月15、16日兩天，與美國知名獨立遊戲媒體The MIX（The Media Indie Exchange）合作，串聯4家歐美遊戲發行商，包含Raw fury（瑞典）、Humble Bundle（美國）、Those Awesome Guys（羅馬尼亞）、Headup Games（德國），以及台灣13家獨立遊戲團隊進行線上媒合。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，今年遊戲開發者大會GDC也延期，國內許多遊戲展會也都宣布取消或順延，讓獨立遊戲團隊少了許多對外的曝光機會。透過線上媒合的方式，獨立遊戲團隊能夠爭取曝光。

盤點國內業者，打造獨立遊戲互助生態圈

工業局攜手民間團體公開「原創獨立遊戲開發者與生態圈加速計畫」，包含創夢市集、TGDF台北遊戲開發者論壇、獨立遊戲發行商Another Indie與社群行銷團隊好奇心創意、遊戲媒體巴哈姆特、唯晶科技與樂磚等單位，組成跨單位的執行小組。

計畫內容包含：建制獨立遊戲團隊登陸與資訊盤點網站平台、擴大舉辦全國獨立遊戲發表會、舉辦國際發行商媒合會，以及系列商務課程與諮詢服務。

許多獨立遊戲團隊不只缺錢，也缺乏行銷、人脈與接受投資的經驗等，該計畫以生態圈的形式盤點相關業者，讓獨立遊戲團隊在需要幫忙的時候找到能給予協助的對象。

工業局電子資訊組組長林俊秀表示，此計畫的重點在於「生態圈」，使得獨立遊戲團隊可在生態圈內滋養、茁壯，「要資金、要市場、要人才都可以找工業局，雖然我們不一定有，但是會協助媒合。」

創夢市集

創夢市集總經理傅慧娟提到，台灣獨立遊戲業者很多都單打獨鬥，透過名單的盤點、更多的媒合機會，以及在行銷、財務、投資上舉辦課程，能讓獨立遊戲團隊更加發光發熱。

責任編輯：張庭銉