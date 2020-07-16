一聲「你是誰派來的？」宣告過去讓中華網龍轉虧為盈的《黃易群俠傳》將捲土重來。

「你是誰派來的？」



「我是黃易派來的。」

在2006年上市的遊戲《黃易群俠傳》的廣告詞在今時今日仍可聽到，而在14年後，智冠與中華網龍於今（16）日宣布，《黃易群俠傳M》將於7月20日在台港澳正式上線。

智冠、中華網龍董事長王俊博特別裝扮與代言人藍正龍互動。 陳君毅攝

智冠、中華網龍董事長王俊博更親自扮演遊戲內的人物天魔大將軍，與代言人藍正龍互動，正式宣告過去帶動網龍營收的經典IP捲土重來，期望能再次創造「你是誰派來的」這樣流傳數十年的經典。

註：中華網龍為智冠於2000年成立的子公司，目前智冠持有中華網龍約50%股份。

藝人藍正龍為《黃易群俠傳M》的代言人。 智冠

智冠集團與黃易自1990年就結下情誼

王俊博回顧，智冠集團自1990年代就跟小說家黃易結下情誼，從單機遊戲、線上遊戲一路走到手機遊戲，一共推出了7款遊戲，包含單機版的《大唐雙龍傳》、線上遊戲《黃易群俠傳Online》以及《黃易群俠傳M》等。

而在開發期間，中華網龍總經理呂學森會定期飛往香港，與黃易共同討論，展示遊戲的進度。每當有遊戲上的重大記者發佈會，黃易也一定到現場支持。不過，黃易於2017年過世，在今日的記者會上，由黃易的妻子郭淑芬寫信致意，提及：「黃易強調，好玩的遊戲，就是要讓每一次的決定都有意義。」

呂學森也表示，2006年的《黃易群俠傳Online》造就了台灣的武俠熱潮，創下了同時在線人數19.2萬人，是國產遊戲的高峰，中華網龍團隊歷時3年時間打造的《黃易群俠傳M》，希望能讓老玩家、新玩家都參與到黃易的武俠世界中。

「台灣遊戲開發公司不多，但要面對全球遊戲公司的競爭，我們希望所有的玩家能多支持國產遊戲。」王俊博說，「國產遊戲，就是所有玩家派來的。」

而《黃易群俠傳M》雖然尚未上市，各種異業活動卻都陸續開跑，包含在遊戲內結合了外送平台foodpanda、炸雞品牌胖老爹、零食乖乖等，更串連了北中南三大夜市舉辦打卡活動。

foodpanda在遊戲內與遊戲外也與《黃易群俠傳M》合作。 智冠

其中不只能在遊戲內獲得foodpanda外送包（虛寶），foodpanda也會動員2,000台外送機車，搭載「你是誰帶來的」外送包穿梭雙北及高雄地區。foodpanda表示，長期觀察到手機遊戲玩家與外送平台使用者高度重疊，過往也與多款遊戲進行合作，便是要瞄準同一批受眾。

為什麼《黃易群俠傳M》備受期待？

2006年8月，《黃易群俠傳 Online》推出後，讓虧損的中華網龍營收轉正。翻開2006年中華網龍的財報，年營收相較2005年成長220%，其中2006年第三季才推出的《黃易群俠傳 Online》，銷售量值達4億元，佔所有遊戲銷售量合計超過45%。

2007年，中華網龍營收再創下新高，相較2006年營收成長30%，突破11億元。其中《黃易群俠傳Online》銷售量達5.5億元，佔所有遊戲銷售量合計超過57%。

到了2008年，《黃易群俠傳Online》才被《吞食天地2》、《武林群俠傳Online》超越。

呂學森也提到，王俊博給了中華網龍相當充裕的時間與資源，就是為了打磨出《黃易群俠傳M》。而《黃易群俠傳M》將再現《黃易群俠傳Online》的核心玩法，重新製作遊戲美術、結合手遊的創新元素。

在7月20日後，「你是誰派來的」能否再次響遍大街小巷，《黃易群俠傳Online》能否再次成為網龍的營收動能，就看改版後的內容是否能讓玩家買單。

責任編輯：蕭閔云