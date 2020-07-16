美國、英國相繼加強對華為的封殺，且晶片禁令120天緩衝期即將結束，中芯國際被認為無能替代台積電的當下，華為又該何去何從？

美國為徹底封殺華為，接連築起一道又一道的高牆。美國國務卿邁克．龐培（Mike Pompeo）宣佈，由於「中國科技公司助紂為虐，協助中國政府侵犯人權」，將限制包括華為在內等企業部份員工的入境簽證。

龐培表示，美國國務院將對「以華為為首」的中國科技公司，限制其部分員工的入境簽證，因為這些企業對「在全球危害人權的政權」提供實質支援。龐培並未透露所謂的「某些」究竟是哪部份員工。

龐培聲稱，由於華為等企業協助中國政府審查異議人士、參與對新疆維吾爾人的管控，將限制其部份員工的美國入境簽證。 shutterstock

美國國務院方面則稱「華為是中國共產黨的鷹犬」，協助當局審查異議人士、在新疆大規模建立「再教育營」等，並指出這些實際可能危及中國海外的人權，因此決定對以華為為首的中國企業實施制裁。

對於美國進一步的封殺，華為發言人表示，「我們對這種不公平且獨斷專行的作法感到失望。」並再次強調華為是間獨立於中國政府運作、完全由員工擁有的企業。

為了封殺華為，龐培不僅曾強調開放華為參與5G如同引狼入室的嚴重性，也對全球的電信業者發出警訊，「如果和華為合作，即代表和侵犯人權的企業做生意。」

英國不惜20億英鎊立場大反轉，唐鳳：開放中國設備如放木馬進網路

就在美國進一步封殺華為的此刻，英國也正式禁止華為參與5G建設，預計2020年底以前，英國電信業者便不能再和華為購買設備，且必須在2027年以前，完全剔除5G基礎建設中的華為設備。

英國的180度反轉早有預兆，今年5月有消息傳出，由於疫情激起英國的反華情緒，剛從武漢肺炎痊癒的英國首相強森，計畫在2023年以前完全排除華為於英國5G建設之外。

此前，英國容許華為在5G建設中佔有不超過35％的比例。

應驗稍早傳出的風聲，英國也正式宣佈封殺華為，年底前將禁止電信業者採購華為5G設備。 Shutterstock

對於英國決策反轉的理由，外界也有著不同猜測。

有一種說法認為，美國在5月加嚴華為禁令，讓華為無法取得英國較為信任的美國技術產品，導致安全疑慮才於此刻反悔。

川普5月頒布的新限制規定要求，所有利用美國技術或美國設備的供應商，未經美國政府核准不允許出售晶片給華為，其中也包括台積電，外估華為很可能大幅轉向中國晶片業者中芯國際。

英國文化大臣奧利佛．道登（Oliver Dowden）表示，對華為的封殺可能導致3年的延誤、成本高達20億英鎊，延遲英國推出5G技術的時間點，「但考慮到國安及經濟層面，無論當下或者長期而言，這都是正確的決定。」

數位政委唐鳳近日接受日媒採訪時表示，讓中國設備進到國家核心電信基礎設施中，無異於敞開大門讓木馬進到網路。 唐鳳Flickr

無獨有偶，數位政委唐鳳近日接受《日經亞洲評論》採訪表示，讓中國設備進到國家核心電信基礎設施中，無異於敞開大門讓木馬進到網路，「假使讓中國設備進到基礎設施中，每次更新系統都必須非常謹慎，因為網路可能暴露在被內部木馬攻擊的風險之中。」

「倘若身處敵國的網路環境下，你很難保護自己的個人資料。」唐鳳說，「我們很高興看到美國等國家開始討論，評估這樣的風險。」

中芯國際上市表現大好，專家卻估：10年內追不上台積電腳步

比起各國陸續加入抵制行列，華為眼下更急迫的問題是，如何因應即將到來的美國技術封殺令，這不僅關乎華為的5G業務，智慧型手機部門也會受到嚴重衝擊。

華為禁令預計在9月15日正式實施。台積電也在7月16日舉辦的第二季法說會上透露，他們沒有在9月禁令生效後，繼續供貨華為的計畫。

華為晶片極度仰賴台積電供貨，尤其是中國半導體業者難以推進的高端晶片領域。為了亡羊補牢，華為及其關係企業已接洽三星及日本的半導體廠商，期望能替代供貨。

儘管中芯獲得中國政府、投資者大量資金支援，但仍被認為短時間難以追上台積電腳步，彌補華為的晶片缺口。 中芯國際

而今（16）日在上海上市的中芯國際，被寄予彌補華為晶片缺口的厚望，開盤後股價即大漲245％。身為中國最大的半導體業者，中芯國際受到中國政府大力扶植，上半年總計投資22.5億美元。

按照遞交招股書時的說明，中芯計畫運用上市籌措的200億人民幣，投入12吋14奈米晶片生產，以及先進晶片的研發之中。但收穫大筆金援的中芯，恐怕也難彌補台積電的缺口。

有專家認為，即使中芯有足夠技術趕上台積電腳步，至少10年內都會因為但缺乏智慧財產權及製程關鍵知識，無法贏得高端客戶青睞。況且技術仍遠遠落後的現在。

中芯的製程技術仍難以替代台積電，根據《路透社》報導，前展訊副總裁透露，2015年他們曾向中芯下單5萬個40奈米3G晶片。台積電早在當時的7年前就已掌握這項技術，然而中芯的良率卻慘不忍睹，顯示兩者差距之大。

且更直接的問題是，《華爾街日報》曾指出，目前中芯仍仰賴美國技術生產晶片，代表也在禁令管制的範疇之中。

遠水不救近火，面對燃眉之急的晶片供應問題，華為恐怕無法仰仗中國企業的力量突破難關。

資料來源：Reuter、CNBC、Nikkei Asian Review

責任編輯：張庭銉