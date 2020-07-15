印度宣布下架59款來自中國App後，TikToK隨即停止對當地用戶的服務，此舉讓印度本土平台Roposo每小時註冊人數高達五十萬，導致服務器一度癱瘓。

總部位於印度班加羅爾的Roposo也提供短影音服務。該公司表示，每小時新增用戶一度達到50萬，預計到本月底用戶數量將達到1億，幾乎是之前5,500萬用戶的兩倍。這使得Roposo成為眾多從TikTok困境中獲益的印度新創企業之一。

印度下架部分應用的舉動給了當地公司在超過5億印度網路用戶中贏得更大市場份額的機會。其還可能為一些印度公司與亞馬遜公司和Facebook等全球巨頭展開更激烈的競爭鋪平道路。這些科技巨頭也在試圖從印度市場中獲利。

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在最近的一次視訊電話會議中，Roposo所屬新創公司創辦人納維·特瓦里（Naveen Tewari）一邊嚼著堅果，一邊在位於班加羅爾的紅磚書房裡說，「對於印度的應用開發初創公司來說，像是坐上了火箭。」「我們有可能成為世界第四大科技中心。」

Roposo母公司InMobi成立已有10年歷史，這家數位廣告新創公司早些年吸引了日本軟銀集團等全球知名公司的投資。去年PayPal共同創辦人、億萬富翁投資者彼得·泰爾（Peter Thiel）支持了InMobi子公司Glance，後者於去年11月收購了Roposo。

Roposo可播放以印度寶萊塢音樂為背景的影音，能夠讓用戶展示各種滑稽動作。正如蒂瓦里所說，Roposo是一款老少皆宜的應用。Roposo和其他印度短影音應用把平台內容宣傳為更符合印度相對保守文化的有趣內容。

TikTok沒有回覆記者的置評請求。該公司在6月30日的一份聲明中說，公司受邀與印度政府利益相關者會面，說明公司已經並將繼續遵守印度法律有關安全和數據隱私的要求。

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許多印度當地的應用程式起步較晚，而且大多數都缺乏TikTok那樣紛繁複雜且對用戶友好的界面。它們也沒有TikTok母公司字節跳動那樣的投資慾望和雄厚財力。字節跳動是全球最有價值的新創公司，今年5月份的估值超過1,000億美元（約新台幣2.9兆元）。

市場研究公司Gartner高級分析師曼朱納特·哈特（Manjunath Bhat）表示，儘管如此，印度的舉動還是幫助這些公司開啟了吸引數十億用戶的商業模式。「印度企業家中並不缺乏人才，他們只是缺乏雄心壯志。居家隔離以及下架應用所帶來的雙重影響為他們提供了前所未有的機會。」

最近，包括Chingari、Mitron和Bolo Indya等一大批印度本地短影音應用都獲得了大批用戶。像Moj這樣的應用程式上線只有幾週時間。

諸如下載量巨大的圖像掃描儀CamScanner也被下架，導致受益的不僅僅是短影音應用。因此受益的不同類別應用有三個共同特點：這些應用程式都是印度當地開發的；應用數據存儲在印度；其中內容主要是當地語言，更符合當地人的需求。

印度當地還開發了集WhatsApp、Facebook和Instagram於一體的應用程式Elyments。亞洲首富穆凱什·安巴尼（Mukesh Ambani）擁有的信實集團也推出了視訊會議軟體JioMeet，與總部位於美國聖何塞的視訊電話服務Zoom進行競爭。

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Chingari共同創辦人蘇米特·高希（Sumit Ghosh）表示，「我們的算法是為確保有害內容永遠不會在Chingari上傳播流行。」 Chingari影音的更新速度更慢，目的是審查是否有不當內容。如果多個用戶進行投訴，相關影音就會被撤下。

高希和Chingari共同創辦人在一年前開始開發這款應用，當時印度市場的數據消耗量已經開始出現激增。Chingari迎合了居住在小城鎮的印度當地人需求，他們普遍渴望獲得有當地語言的影音內容。在接下來的幾個月裡，兩位創辦人不斷模仿TikTok，為自家應用照葫蘆畫瓢添加了從直播到增強現實濾鏡等所有短影音平台功能。

總部位於班加羅爾的Chingari在中國應用下架當天擁有350萬用戶，目前該公司稱其用戶已超過1,750萬。不堪重負的創辦人開始創建一家名為Chingari Media pvp的公司。他們正在製定公司股權結構，測試營收策略，並擴大原本只有8名工程師的團隊。在高希的Twitter上，成千上萬擁有大量粉絲、習慣推銷產品和服務的TikTok主播紛紛要求成為Chingari認證用戶。高希說，他的初創公司正處於「募資談判」的後期階段。

在新德里，特麗莎·格達爾（Trisha Girdhar）創辦的主播管理公司可能預示著未來。直到上個月，TikTok還是她收入的主要來源。現在22歲的格達爾正努力將旗下明星主播轉移到Roposo和其他平台上，「各大平台都在認真考慮我們這些有影響力的主播。」專門製作肚皮舞影音的格達爾在Roposo上已經有了一群粉絲。

Roposo本身也受到了大量有影響力的行銷機構和名人的歡迎。它正在與名人用戶和內容創造者討論合同問題。公司還在相機濾鏡功能和印度主題影音內容上進行投資。特瓦里說：「這不僅僅是企業家的機會。投資者也應該趕緊過來。」

責任編輯：林芳如

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