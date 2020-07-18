網紅節目到底該不該揭露贊助方？尤其是政治人物上台。《博恩夜夜秀》在遭揭露收取蔡與韓團隊費用，沒有跟觀眾說明後，博恩18日公開說支持者道歉了。

《博恩夜夜秀》因政治人物付費登台，並未揭露，但事後在選舉申報中遭發現韓與蔡陣營費用不一，引爆輿論關注，對此博恩18日親自錄一段影片說明始末，最重要是，他坦言立場轉變，未來政治人物付費登台都將透明揭露。

博恩也強調，蔡英文跟韓國瑜費用不同的爭議，是忽略1.時間參數，2.製作方考量等面向。以下是他說明重點摘錄：

Q收費標準？為何蔡跟韓費用不一？

博恩指出，其實製作團隊收費有公定標準。總統大選前夕，總統候選人30萬，其他參選人10萬，但這個數字會改變，隨每一季調整。蔡英文是第二季第一集錄製，韓國瑜是第三季的節目，忽略時間軸一起比較費用，不公平也忽略某個向度。

Q為何有些人不付費就能上台？

製作人的立場是：《博恩夜夜秀》是民間企業沒有拿政府分配或補助款，單純做生意，當老闆當然有請客的權利，但當被請客的人公開說沒有付錢，未來要請客前會再考慮一點，老實說，是有點後悔啦～

Q內容取向被付費者影響？

對方付費是買上台機會，而不是內容，必須內容好看，節目活下去，氣氛很重要，所以幾乎不會刻意質疑對方，會讓來賓開心。

但節目也會堅持問對方不願意回答的問題，因為不問，節目反而會被觀眾質疑。這事前都有溝通，比方蔡英文團隊原先不願提賴清德黨內初選一事；宋楚瑜團隊則是不想提台語的事；博恩也對韓國瑜連問了3次「台灣的敵人是誰？」

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Q對得起付費的觀眾嗎？

至少7分之1的觀眾對得起，因為有一個單元是堅持不收費的。

Q收費為何不揭露？

收政治人物費用是否該揭露？博恩本來立場是「值得公開討論」，沒有固定答案，但現在經歷這次波折後，則立場轉為「該要揭露」。過去商業合作或或高風險產品（如菸酒）都有揭露，但政治人物收費為何不揭露，自己都沒有太大的理由說服自己，因此他也向支持的觀眾說一聲「對不起」。