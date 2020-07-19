政府大灑錢！教育部也將推出「動滋券」（運動三倍券），面額500元，可用於看球賽、買運動裝備、參加運動活動，還不快來看怎麼抽！最完整的懶人包一次告訴你。

台灣解封後，正巧邁入暑假，教育部從「運動發展基金」提撥20億元，準備發放400萬份「動滋券」（運動振興券），一樣用抽籤方式取得，7月20日開始登記，可以支付於運動、看比賽、添購運動裝備，還不快參加！

400萬份動滋券將統一抽籤後用QR Code折抵消費。 教育部

Q「動滋券」何時申請

請上教育部動滋網登記，7/20(一)到7/25(六)依證件末碼單雙分流，身份證末碼單數者在周一、三、五登記，偶數者在周二、四、六登記，周日則開放單、雙數均可登記，7/26(日)當日開放全民登記。7/28(二)15:30公開抽籤，中籤者會收到簡訊及email通知，也可以上動滋網查詢。

Q誰能登記？

本國國民及持有居留證的非國籍配偶可以登記。

Q「動滋券」如何使用？

每份500元，使用期限從8月1日起至12月31日止，運動場館、看運動賽事、買體育用品、運動旅遊或參加體育活動都能用。

1. 實體店家：出示QRcode並提供證件末3碼驗證供店家掃碼抵用

2. 線上平台：上動滋網查詢可使用店家，在店家網站平台抵用動滋券

業者須符合運動產業發展條例第四條之範疇，並至動滋網登錄方可收取動滋券。建議可先至動滋網查詢參與動滋券抵用之業者。

Q業者如何參與「動滋券」

7月9日起可上網申請登錄資訊，需教育部體育署審核通過。