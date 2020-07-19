台灣解封後，正巧邁入暑假，教育部從「運動發展基金」提撥20億元，準備發放400萬份「動滋券」（運動振興券），一樣用抽籤方式取得，7月20日開始登記，可以支付於運動、看比賽、添購運動裝備，還不快參加！
Q「動滋券」何時申請
請上教育部動滋網登記，7/20(一)到7/25(六)依證件末碼單雙分流，身份證末碼單數者在周一、三、五登記，偶數者在周二、四、六登記，周日則開放單、雙數均可登記，7/26(日)當日開放全民登記。7/28(二)15:30公開抽籤，中籤者會收到簡訊及email通知，也可以上動滋網查詢。
Q誰能登記？
本國國民及持有居留證的非國籍配偶可以登記。
Q「動滋券」如何使用？
每份500元，使用期限從8月1日起至12月31日止，運動場館、看運動賽事、買體育用品、運動旅遊或參加體育活動都能用。
1. 實體店家：出示QRcode並提供證件末3碼驗證供店家掃碼抵用
2. 線上平台：上動滋網查詢可使用店家，在店家網站平台抵用動滋券
業者須符合運動產業發展條例第四條之範疇，並至動滋網登錄方可收取動滋券。建議可先至動滋網查詢參與動滋券抵用之業者。
Q業者如何參與「動滋券」
7月9日起可上網申請登錄資訊，需教育部體育署審核通過。