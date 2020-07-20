日本政府將針對在中國設廠的企業推出補貼專案，鼓勵日本企業將工廠搬出中國，同時也希望吸引台積電至日本設廠，透過與日企合作重振日本半導體產業的發展。

中美、中印關係緊張，全球貿易戰升溫，日前傳出為了確保供應鏈穩定，並且減少對中國製造業的依賴，日本政府將針對在中國設廠的企業推出補貼專案，鼓勵日本企業將工廠搬出中國，不論是遷回日本國內或是東南亞等其他國家，都可享有獎勵補貼，目前已有近百間日本企業確認將廠房遷離中國。

根據《日經新聞》報導，日本政府為減少對中國供應鏈的依賴，在2020財年追加預算中預留了2,200億日圓，用於補貼獎勵政策，鼓勵企業將工廠遷回日本，另外還編列235億日圓用於加速工廠遷移至東南亞等國家，而近日這一波撤出中國的補助約耗費700億日圓。

日本經濟產業省上週五表示，將有57家公司準備將工廠遷回日本，將獲得日本政府提供的574億日圓（5.36億美元）補貼，其他還有30家公司將把工廠遷移到越南、緬甸、泰國或其他東南亞國家，這87家公司包括包括知名家電廠商Iris Ohyama Inc.和Sharp Corp.以及住友橡膠工業公司、信越化學公司、衛生產品製造商Saraya。

此外，面對美國政府祭出禁令大動作圍剿中國業者，使半導體產業的競爭日趨激烈，日本政府希望透過與台積電等世界級業者的合作，提升日本半導體公司的競爭力，因而放棄了過去堅持純國產的「日之丸（日本國旗圖案）半導體」發展策略。

《讀賣新聞》報導表示，日本政府有意提供資金協助，吸引世界級半導體大廠到日本設廠，據悉有設計與製造能力且領先業界的台積電就是招攬目標，日本政府希望能促成台積電與擅於製造設備與材料的日本廠商合作，扶植在國際上已經落後的日本半導體產業。

由於中美關係持續惡化，在政經領域也是各種明爭暗鬥，希望能搶下領先的地位，因此不僅美國企業開始考慮離開中國，以降低中國供應鏈的牽制，台灣在去年也釋出鼓勵台廠撤出中國的獎勵政策，近日日本政府也推出鼓勵日本企業撤出中國的補助政策，成為目前為二制定政策鼓勵企業撤離中國的國家地區。

資料來源：Bloomberg、日經新聞、讀賣新聞

責任編輯：蕭閔云