緯創將中國昆山iPhone工廠賣給立訊，和碩前進印度設子公司，背後有一個共同的理由？緯創把1,422億元年營收的昆山廠賣了，是好是壞？如何拆解這盤棋？

7月17日，蘋果iPhone組裝供應鏈發生兩件大事，震撼全市場。第一是第三大iPhone組裝廠緯創宣佈，以33億人民幣（138億台幣）出售昆山廠給中國大型代工廠立訊，相關作業預計今年底前完成。

緯創昆山廠外貌。 緯創

這意味立訊直接以買廠帶訂單方式，接手iPhone業務，根據理解，這工廠年營業額1422億元，佔緯創營收16%，立訊成為現成的iPhone供應鏈小四，這個進度比知名分析師郭明錤預估2021年下半，要早了一年。

「台灣跟中國代工同業本來就有相當多不公平競爭，撇除政策扶植這個因素，台商還是領先，但不進則退，我們要想辦法進步比別人快；現在是全球化的壓力更大，我們不擔心競爭，這是應該有的，合理的競爭，輸了也認。」 林憲銘

這是緯創董事長林憲銘2020年初，接受記者團訪時，所分析年度科技製造業競爭大勢，沒想到竟一語成真，立訊加速追趕，而林憲銘判斷，台廠領先預估還剩3年時間，必須加速進步。緯創17日宣佈用138億元金額將中國iPhone工廠賣給陸企立訊。

手機代工絕對不是一樁好做的生意，攤開緯創財報，去年緯創自台灣匯去緯新昆山（此次賣給立訊的廠）投資金額30.55億元，累計歷史投資金額高達477億元，但去年認列2.96億元收益，是高資本密集生意。

保守派和碩，宣佈印度子公司註冊

第二件大事，是第二大蘋果代工廠和碩，已在印度清奈註冊子公司，資本額400萬元，註冊子公司後，意味就是覓地建廠等後續動作，儘管不會立竿見影的蓋廠，但和碩對製造一向比對手小心，這一個動作也意味，除了越南基地，和碩的「客戶們」已經下達了前進印度設廠指令。

和碩董事長童子賢（右）與執行長廖賜政（左）對印度投資過去保守，表示客戶要求就會去。 王郁倫攝影

仔細解讀這兩件事情，都跟iPhone有關，也都跟印度有關，該如何解讀：

當iPhone組裝不再是高技術層次的工作，當中印衝突加大，陸企赴印設廠未來「可能」不如台商便利，蘋果加速展開的中國製造的「騰籠換鳥」策略，將台商移出中國，搬入印度，台商成為蘋果攻印的一路堅兵。

而印度製造並不好做，不管是語言（印度腔英文）或政府效率，都不是台商過去習慣的中國經驗可以直接搬移，緯創佈局5年，他們給的經驗是：1.守法，2.人權.3在地化。在這兩件蘋果供應鏈大事中，市場的疑問包括：

Q緯創為何要賣昆山廠？

蘋果供應鏈板塊大挪移後，市場開始熱議的是，緯創為何把苦心佈局多年的iPhone昆山廠拱手讓人？尤其緯新5月還加碼增購機台7954萬美元，並向蘇州市申請裝置工業電腦斷層掃描機等高階設備，擴大組裝質量，顯示售廠就是在短短幾個月內拍定的事。

緯創發言系統的說法是，「因應集團轉型及全球佈局戰略考量」，進一步的說明是，考慮到持續開打的貿易戰、COVID-19、邊境貿易現況，集團決提前部署分散風險，儘管緯創已經很全球化，但要做更前端的佈局，印度是重要據點。

緯創也補充強調，並沒有退出智慧手持業務，目前印度、中國跟馬來西亞都有組裝能量，賣掉昆山一座工廠，昆山還有筆電等事業，「緯創在智慧手持的客戶不只一個，相關的投資發展不會少，也不會停緩，台灣也會持續投資。」緯創指出。

Q緯創賣昆山iPhone工廠138億元，有賺錢嗎？是好是壞？

緯創此次並未公佈投資損益，但從緯新淨值120.53億元，比對賣價138億元，因為售價趨近於緯新市值，緯創此次賣廠賺賠都不大。

但若從緯創累積已經投資緯新477億元，而緯新累計虧損356億元來說，緯新不僅淨值只剩120.53億元，單就以如此百億投資，去年僅小賺2.96億元來說，投資尚未回本，怎麼看都不算是一門好生意，賣掉並不壞。

根據緯創資料，緯創此次出售集團旗下緯新資通(昆山)（代號WEKS）、緯創投資(江蘇)有限公司及其相關業務給立訊集團，緯創昆山總計有4座工廠，有筆電及手持等裝置代工，出售的緯新會是手機業務為主。

iPhone傳將20%產能千一到印度。 愛范兒

Q緯創賣這座廠有何衝擊？

根據緯創提供數據，緯新2019年營收1422.11億元，換言之，可以推論，在今年底前完成所有程序後，2021年緯創將立刻短少這將近1500億元營收，但獲利只少了2.96億元。

對此，緯創的說法是將持續聚焦「業務組合及全球布局」優化，以因應外在環境的快速變遷。緯創將更加積極投資未來關鍵技術，加速5G、人工智慧(AI)、車載裝置與智慧醫療等新事業領域發展，強化產品組合與獲利，換言之，緯創如果拼從其他事業體「賺」回這2.96億元，就能抵銷財報衝擊。

緯創也不忘強調，賣廠所減少的產能，會透過加碼投資台灣、墨西哥、印度、馬來西亞、越南、捷克與中國其他廠區，做產能規劃。

Q為何蘋果要求緯創跟和碩加速印度投資？

在印度政府要求提高在地製造比例下，今年國際盛傳，蘋果將把20%中國製造遷移到印度。但製造規模龐大，怎麼遷？找中國代工廠立訊接手緯創工廠，或將是一計釜底抽薪的方法。

和碩證實已經完成印度清奈子公司註冊，和碩指出，這個行動對和碩而言就是開始，但何時落地量產，還要看跟地方政府談判進度，客戶一定是有要求（印度設廠），印度本身就是重要市場，但沒有具體預估進度。

而緯創早在2008年就投資印度技術服務業務，2015～2016年開始前往印度佈局製造，先跟夥伴合資到自己設廠，緯創2018年更成立獨資手機廠，加大投資印度子公司購買設備額度，去年底緯創投資印度16.29億元，加上設備採購預算8000萬美元，已經投資加上預估投資金額就超過40億元。

緯創董事長林憲銘表示製造分散只是有形做法，無形的戰略佈局正在展開。 王郁倫攝影

而兩大代工廠加速印度佈局，也凸顯全球科技製造轉型，最近一個季度的變化快得超出想像。而蘋果青睞台廠赴印關鍵原因有三點：

關鍵因素一

中國印度矛盾加劇，陸企在印投資活動敏感度高，台廠成蘋果青睞的印度金磚市場佈局戰略夥伴，蘋果加速印度產能擴充。

關鍵因素二

組裝設計不斷改良，未來吃蘋果「後進者」也很甜。從過去跟蘋果合作代工廠經驗來看，每當蘋果第一次量產新品，如AirPods或AppleWatch，代工大廠都力爭當第一個合作夥伴，除拉近跟蘋果設計製造關係，也確保獲得最大分配占比，但犧牲往往是初期良率不佳，必須承受損失並加快良率拉升。

但近年，蘋果供應鏈拼轉型，開始退出部分無利可圖訂單，比方廣達淡出Applewatch，和碩先前淡出iPad組裝，未來蘋果代工廠放棄某些訂單，將資源轉往其他領域的案例可能更明顯。

關鍵因素三

蘋果的供應鏈分散政策、立訊的追趕，加速了台廠科技製造升級的迫切性。當陸企陸續接手台廠過去代工多年的業務，學會台商在中國建造20年的製造經驗，未來台廠要靠什麼贏？技術跟產業層次的升級，都成為台廠需面對的課題。

「台灣要轉型，漫長但必須要做，短期看不到效益。」林憲銘曾透露他思索未來無形的佈局，在震驚業界的售廠動作後，緯創下一步也值得關注。

附註：緯創公告

緯創今日(7月17日)召開董事會，會中通過出售集團旗下緯新資通(昆山)有限公司、緯創投資(江蘇)有限公司及其相關業務予立訊集團，交易之對價暫定為人民幣33億元 (約合台幣138億元)。

本交易後續簽署正式交易文件及相關合約後，未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年年底前完成所有程序。本公司將於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。

緯創去年底宣布斥資84億元投資越南，將在北越河江省同文縣設廠，預計2021年下半年量產，初期為美系客戶生產筆電，隨越南廠廠房將在2021年中完工，近期開始大舉招募通曉越南文的人才，為明年量產做準備。