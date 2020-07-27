「市場沒有這類商品，我們自己打造！」台灣新創「博醫思科技」研發可撓式感測貼片，進行長時間偵測血氧、血壓及心房顫震，將成心血管疾病患者一大福音。

科技創新，往往來自無意間的提議，博醫思科技（ Flexen ）的「可撓式軟性 PPG 感測貼片」就是一例！博醫思科技創辦人同時也是交通大學教授的趙昌博，他說多年前執行的一份科研計畫，原本是透過光體積感測技術觀察血管變化，因腎臟科醫師的詢問，讓他開始研究 PPG （光體積變化描記圖法）技術量測洗腎病患的廔管血流量狀態。

這項獨特技術，讓趙昌博獲得科技部價創計畫的入場券，博醫思科技更進一步將此技術應用到穿戴裝置，成功開發全球首款可撓式軟性感測貼片，用來連續偵測心跳、血氧、血壓及心房顫震等多項生理數值。未來這項產品若順利上市，將是心血管慢性疾病族群的一大福音！

從無到有開發原創產品！新創團隊致力建立創業新典範

事實上台灣的醫療器材產業具備競爭力，全球市佔率名列前茅的醫療設備產品，有些來自台灣廠商 OEM/ODM 生產製造。不過商業策略的考量，多數業者仍選擇確定有商機的既有產品，不過博醫思科技是新創團隊沒有傳統包袱，同時又掌握關鍵技術，決定放手一搏。

趙昌博說，他們目前正在開發的可撓式軟性感測貼片，是目前市場沒有出現的產品。身為理工科系教授，對商業領域相對陌生，藉由科技部價創計畫的協助，讓他們快速確認客群需求、市場規模、產品定價等企業營運關鍵策略。

「價創計畫大幅縮短我們產品商業化驗證時間，計畫還沒結束前，就獲得投資人興趣，並且讓資金到位...」趙昌博同時認為，新創就是要創造市場沒有的產品，如果他們未來成功了，希望能把從無到有的創業經驗，傳承給更多新創團隊。

利基產品解決市場長期痛點，24 小時偵測有助健康預防

這款可撓式軟性 PPG 感測貼片有何利基優勢？趙昌博分析，貼片要長期貼在手腕，貼合度勢必要柔軟且緊密服貼，於是他們採用軟性光學探頭，加入多組且不同波長的發射光源，針對血液流動對光吸收產生的變化，進行非侵入式、無壓脈帶的 24 小時連續偵測。

這款感測貼片可針對心跳、血壓、心房顫震進行偵測，趙昌博說，一般大眾較熟知長時間偵測血壓、心跳的效益，至於心房顫震，主要是感測心律表現是否異常。不過心律不整初期可能非常偶而才出現一次，多數人如果沒有長期偵測，往往無法得知心律狀態，因此偶而會聽聞年輕人突然猝死的新聞案例。

為了落實長期健康管理，並達到事前預防，可撓式軟性 PPG 感測貼片比目前市面的穿戴式裝置更有優勢。趙昌博解釋，一般穿戴裝置採用硬式光學探頭，為了讓光學感測訊號完整蒐集，穿戴者必須戴得非常緊實，才能避免感測器與血管產生錯位，不過常長期下來，相對讓穿戴者感覺不舒服，導致配戴意願降低。

博醫思科技的技術廣受業界矚目，目前供應鏈包含上游光學探頭設備廠、中游電路廠、以及下游終端醫院及系統廠商，合作廠商超過 15 家。從教授身分到創業者，趙昌博笑稱「這是一場冒險之旅」，有別於過去實驗室的研究可以靠自己努力，但是創業，卻是需要眾人合力完成。「價創計畫提供相當多幫助，沒有這個計畫我們不會這麼快走到這一步！」趙昌博肯定表示。