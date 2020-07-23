華碩22日在台發表ROG Phone 3，並展開預購活動，同時，與騰訊合作的定製版手機也在京東商城預購開跑，能超越去年240萬支預購驚天數字嗎？

「我閉上眼睛，幾乎可以確定一些聲音的來源，這是我聽過最好的手機揚聲器。」這是外媒《Engadget》對華碩第一支5G智慧手機ROG Phone 3的評價，這款華碩電競手機7月22日正式發表，7月23日在台開始預購，7月31日上市。

作為電競手機市場的早期拓荒者，ROG Phone 2跟中國最大遊戲平台商騰訊在2019年合作聯名機，成功創造高預購熱潮，華碩ROG Phone 3也將與騰訊合作開發定製版，7月16日先與京東商城獨家合作預購，2019年曾創下240萬人瘋狂預購記錄，也讓華碩此次跟騰訊合作成績受關注。

華碩針對歐洲市場開發特製865晶片平價版，售價799歐元。 華碩

另一個受矚目原因在於，配合高通最新5G晶片865 Plus發表，22日聯想跟三星也各自發表新機，其中聯想Legion Phone Duel是集團第一款電競手機，也成為華碩ROG Phone 3在中國市場的頭號勁敵。

華碩共同執行長許先越在媒體團訪中坦言「中國市場在電競手機中舉足輕重，但也競爭激烈，華碩有自信在當地是第一或第二名。」

市場面，華碩ROG Phone 3第一波將在中港台及印度開賣，聯想官方則宣佈Legion Phone Duel手機支援sub-6 5G，暫無支援5G mmWave，因此看來短期內不會在美銷售，而華碩ROG Phone 3除台灣，歐洲甚至推出平價799歐元的865處理器ROG Phone 3，折合台幣約2.87萬元，外媒指出第三季稍晚也預備於美國銷售。

規格升級又升級，周邊生態圈擴大

ROG Phone 3除在規格面持續升級，也橫向擴張配件生態系統。音質或許如外媒所觀察，是提升度最有感的部分，華碩與音響專業廠商Dirac合作音效系統，除針對熱門遊戲開發專屬遊戲模式，雙正面揚聲器設計在手機頂部與底部兩端，也讓手機橫置使用時，能有豐富的立體聲效果。

華碩發表6款周邊配件，支援ROG Phone，搖桿可以連接遊戲機使用。 華碩

另外攸關手遊勝負關鍵的觸控螢幕，也提升到反應靈敏度25毫秒觸控延遲、144Mhz螢幕更新率，6400萬化素3鏡頭及6000豪安培電池，使ROG Phone 3目前位居市場頂級規格。許先越預估，累積三世代電競手機後，電競手機市場規模今年預估已經成長至100萬台，而華碩位居領先群，對於新機推出，華碩內部也設定了高標。

在眾多電競手機中，華碩因為長期經營電競市場，ROG Phone一直以豐富周邊配件，主打配合各種遊戲能自由選擇配件，這次ROG Phone 3也推出6款新周邊，包括ROG Kunai 3 Gamepad遊戲控制器、ROG Clip、螢幕基座ROG TwinView Dock 3及炫光智慧保護殼ROG Lighting Armor Case、Aero螢光保護殼及遊戲搖桿支架 ROG Clip與保護貼，新機也能相容ROG Phone 2周邊，要持續擴大生態圈。

線上串流遊戲體驗未臻成熟，與Stadia試水溫

不僅是手機周邊配備陣容更壯大，華碩也發表15.6吋行動電競顯示器STRIX XG16及入耳耳機CETRA RGB及標準鍵盤65%面積的行動電競鍵盤，不過近期傳言也將登場的ZenFone 7則尚未現身。

華碩ROG Phone 3豐富的配件，擴張生態圈是其最大特色。 華碩

受到疫情封境衝擊，第二代ROG Phone 2一度傳出供應斷貨，第三代新機鋪貨節奏是否也受影響？許先越說，2020年因為疫情關係，供應鏈挑戰大，但已積極確認能穩定出貨，為疫情做好準備，雖今年上半手機出貨停滯，但下半年會從差異中拚成長，至少需求端來說，疫情對手遊經濟是加分的。

而儘管預期遊戲環境成熟度還待提升，ROG也宣布攜手跟遊戲開發平台Unity Technologies及線上雲端遊戲平台Google Stadia合作，前者讓開發者使用Unity即時3D內容建立平台存取五種ROG Phone功能外掛程式。

當愈來愈多電競手機新進入者競爭，華碩ROG Phone3勢必將面對更多壓力，甚至也傳言騰訊合作對象2021年將再納入更多品牌，許先越回應認為，對騰訊而言，愈多人用電競手機機會愈大，所以騰訊找其他品牌合作在預期內，對競爭也抱持「天生無懼」（品牌行銷語）的信念，會以體驗勝出。

Lenovo首度推出電競手機Legion Phone Duel，成華碩勁敵。 聯想

目前ROG Phone 3在京東預購量來到2.6萬支，疫情考驗，競品增多，預購數最終能不能再拉出驚艷成績，將是市場睜大眼睛看的焦點。

責任編輯：蕭閔云