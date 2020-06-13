聯想將推電競手機的消息傳了大半年，終於證實Legion拯救者7月上市。業界指出，聯想挾龐大手機資源優勢，或將是華碩ROG Phone海外市場最大對手。

微博粉絲追蹤人數高達20萬，全球電腦巨人聯想2020年要推出電競手機的傳言從沒有停過，隨官方網站12日正式發佈預告片，內容以「後發先至！拯救者電競手機7月見」幾個字，已經正式宣告七月電競手機市場將有一番看頭。

而華碩的第三代ROG Phone也已蓄勢待發，極有可能，華碩跟聯想的電競手機將在7月正面相逢，兩款5G電競手機同步開賣，自然會被玩家直接拿來比較，是否激盪更大聲量也受關注。

聯想Legion拯救者手機將推出，預告7月要「後發先至」。 聯想微博

電競手機均為亞洲品牌，聯想、ROG海外對決

目前歐美手機品牌都尚未推出電競手機，市場玩家以亞洲品牌為主，華碩電競手機ROG Phone最知名，耕耘多年，目前市占率也最高，雷蛇聲勢浩大的推出兩代電競手機後，2019年沒有更新續推新機，被傳言退出戰場，官方尚無正式評論，除此之外，還有小米黑鯊及努比亞Nubia的紅魔電競手機。

聯想被矚目跨入電競手機戰局，自然是因為掌握摩托羅拉手機技術，且延攬ROG Phone團隊操盤手加入，由於黑鯊跟紅魔等中系品牌難以出海，未來在海外市場能與ROG Phone對決的，業界認為就將是聯想電競手機。

英特爾（Intel）前高階主管趙允明2019年7月轉戰聯想集團MBG（行動事業群），負責聯想集團旗下聯想（Lenovo）及摩托羅拉（Motorola）兩大智慧手機品牌後，加入半年後，力邀前華碩戰友唐瑞宏加入助陣，擔任MBG產品總監，也讓市場更好奇拯救者電競手機要如何打響第一炮？

「ROG Phone將於第二季底或第三季初推出，」華碩共同執行長許先越5月底法說會上說，他分析高階手機市場要時間經營，內部設定三年時間，要先把市場做到有「經濟規模」，否則手機會一直在投資期，難以轉盈，而華碩會專注把既有電競筆電技術轉化到手機中，內部有多個方向都在發展中。

聯想延攬ROG Phone操盤人唐瑞宏加入手機團隊。 唐瑞宏Linkedin

而據了解，華碩的ROG Phone 3也設定在7月發表，支援高通最新865 Plus處理器，是華碩第一支5G手機，聯想Legion拯救者電競手機則也將用同樣規格高通晶片，並主打90W快充，15分鐘能充滿4000豪安培電池，並用OLED螢幕及6400萬像素鏡頭，更重要是橫置鏡頭彈出設計，也讓人聯想華碩2019年的ZenFone 6手機。

電競手機年成長5成，今年挑戰200萬支

唐瑞宏過去在華碩服務超過14年，從平板、筆電到ZenFone無役不與，是ROG Phone在電競手機界打響市場地位的關鍵人物，離開華碩前的職位是資深總監，而此次參與Legion拯救者手機的上市規劃，成為他投效的第一次戰績，也讓外界睜大眼睛。

「2019年電競手機市場規模約130萬支，年成長率超過5成，ROG Phone是佼佼者，2020年預估整體市場也能有50%成長，挑戰200萬支。」一位親近聯想的產業人士透露，市場快速成長，是聯想計畫插旗主因，而第一階段會以建立產業聲量與品牌形象為重點，這時找來曾協助ROG Phone建立電競手機旗艦形象的戰將也就格外加分。

據通路業者透露，聯想Legion電競手機也將於8～9月來台開賣，直接跟台灣地頭蛇華碩正面交鋒。

聯想Legion電競手機先前透露會主打快充。 聯想微博

不過，就在聯想12日發表預告Legion拯救者電競手機將在7月推出前夕，雷蛇9日也發佈了電競手機「周邊控制器」，類似SWITCH的兩個左右手把，產品稱為Razer Kishi。

這款手把利用USB-C連接口去串連把手操控，可以比現今用藍牙連線的手機遊戲搖桿更沒延遲問題，支援Android手機讓玩家能打Google Stadia遊戲。外電報導，是雷蛇跟Gamevice合作開發，在手機主戰場沒有嚐到甜頭下，雷蛇開始從周邊佈局，支援所有智慧手機打手遊，甚至也包括線上串流遊戲服務，或許是雷蛇新戰法。