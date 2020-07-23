美國商務部本周發布新一波出口管制黑名單，制裁侵害新疆人權與強迫勞動的十一家中國企業，包括歐菲光集團、今創集團、昌吉溢達紡織等。

美國商務部20日公布新一波的管制黑名單，針對人權議題向中國施壓，共有11家的中國企業被列入名單當中。美國的理由是這幾家公司與新疆維吾爾族受迫害有關。

這11家公司包含生產成衣、家電等的多家公司，其中還有供應智慧型手機零組件給蘋果及華為的歐菲光集團。

基因解析大廠新疆絲路華大基因科技及北京六合華大基因科技，則是涉嫌參與維吾爾與其他穆斯林少數民族的基因採集與分析。

名單當中的碳元科技、昌吉溢達紡織、和田浩林髮飾品、和田泰達服飾、合肥寶龍達資訊技術、合肥美菱、今創集團、南京新一棉紡織等幾家公司，和上述的歐菲光集團，都被控涉及中國政府對新疆少數民族所施與的強迫勞動。

由於美國產品要出口給關連企業時，需經美國商務部的許可。原則上，美國商務部將不會讓與名單中企業有關的申請過關。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中強調「中國共產黨向弱勢少數的穆斯林教徒們施以卑劣攻擊，這項措施是為了讓美國產品及技術不會被使用於相關用途。」

截至目前美國商務部在新疆人權問題方面，分別在在2019年10月及2020年6月，將杭州海康威視等共37家的企業團體加入實體清單。同時，也要求企業的供應商若與維吾爾族的強制勞動有關，就應中止生意往來。

美國政府為了在新疆人權問題向中國施壓，已於6月時成立法案，可向中國當局人士實施制裁。中國政府則認為美國「干涉內政」，表示會向美國議員作出制裁，激烈反擊。

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