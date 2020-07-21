美國升級對華為出口管制後，外界揣測台積電會受嚴重衝擊，不過據韓媒指出，受影響的恐怕是台積電競爭對手「三星」。

美國政府於5月15日對華為發出禁令後，市場原先預估全球晶圓代工龍頭台灣台積電恐受衝擊、而台積電競爭對手三星則有望坐收「漁翁之利」。不過據韓媒指出，實際情況與上述預期正好相反，華為禁令發布約2個月時間來、僅台灣半導體廠商笑了，反觀三星別說坐享「漁翁之利」、反而陷入超緊張狀態。

南韓媒體中央日報日文版20日報導，美國政府5月15日對華為發出禁令後，市場普遍預期台積電業績恐受衝擊、而其競爭對手三星則有望從中受惠，只不過實際情況卻與上述預測完全相反，華為禁令發布2個月時間來，僅台灣半導體企業笑了、存在感攀升，而三星則是危機感大增，主因中國加強對中芯國際等自家半導體企業的援助、讓三星恐深陷「三明治」困境。

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報導指出，台積電4-6月營收103.8億美元（約新台幣3,055.8億元）、營益43.8億美元（約新台幣1,289.7億元），分別較去年同期大增34％、暴增78％，完全顛覆市場原先預估台積電業績恐因華為禁令而下滑的預期；另外，美國禁令讓台灣聯發科從中受益，主因美國禁令中斷華為與台積電之間的直接交易關係後，聯發科成為華為的替代選項、華為擴大向聯發科進行採購，讓聯發科營收呈現增加傾向。

反觀三星，別說從華為禁令中坐享「漁翁之利」、反而陷入超緊張狀態，主因三星為了不偏向美中任何一方、採取「中立」姿態，因此反而無法從華為禁令中受益。據悉，在向聯發科增加下單之前、華為曾先向三星要求供應智慧手機用AP（應用處理器），只不過三星基於上述「中立」策略而婉拒。證券公司平均預估三星4-6月系統半導體事業（不含記憶體）營收為4兆325億韓元（約新台幣991.5億元）、將較前一季（1-3月）下滑7.4％。

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根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，三星電子20日下跌0.37％，收54,200韓元（約新台幣1,332.7元）。

日經新聞7月17日報導，美國對華為祭出的禁令未對台灣半導體大廠帶來顯著影響，在台積電等半導體大廠加持下、提振台灣IT廠營收連4個月呈現成長。據報導，禁令雖導致台積電恐無法和華為進行直接交易、但有替代需求填補；另外，華為自家設計的晶片因禁令而難於向台積電下單，不過華為增加向聯發科採購5G智慧機用CPU。

台積電董事長劉德音7月16日於法說會表示，自5月15日美國對華為發出最新禁令以來，公司已未再承接華為新訂單，並且在美方給予的9月4日寬限期到期後，也不會供貨華為。不過，他透露，美國可能在廣納各方意見後放寬規定，有機會繼續供貨華為「標準品」，但仍有待美國政府最終法規釋義後才能行動。

讀賣新聞7月19日報導，日本政府計畫力邀能生產先進半導體產品的台灣台積電等海外半導體大廠赴日設廠，期望藉由和日本半導體設備商、材料商進行合作，重建遭海外廠商拉開差距的半導體產業。

報導指出，在和以東京威力科創為首的日本半導體設備商或研究機構進行共同研發為前提下、日本政府計畫對同意赴日設廠的海外廠商提供興建工廠等所需的資金援助，預估數年內合計將提供數千億日元的資金援助。

責任編輯：林芳如

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