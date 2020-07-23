擴增實境購物是推動消費體驗革新的重要手段，但請記住它不是萬靈藥，切合消費者的需求，適當選用科技輔助，方能最大化投資收益。

數位時代的軟體科技演進快速，消費體驗也不斷被推動革新，促使消費者對於產品及服務標準的要求更多變、更個人化。

舉例來說，去年（2019）11月，美國服飾巨擘之一Levis就透露了公司十年內將不再生產固定尺碼產品的訊息；取而代之的，是以掃描身形的技術來進行固定尺碼修正微調，提供顧客個人專屬剪裁商品的需求。對消費者來說，以Levis掃描身形技術為例的科技應用，透過手機應用軟體或甚至是直接在網路上，都可以進行這些攸關產品選擇的體驗。

過去仰賴產品型錄來挑選數十甚至上百種固定產品品項的選擇方式，如今可以透過模擬「試穿、試用、及互動」等方式，針對自己的喜好增加、減少、或改變產品的規格與功能。這樣的購物模式，我們稱它為擴增實境購物（Augmented Shopping）。

如果讀者曾玩過或是對2016年任天堂推出的寶可夢Go遊戲有基本的認識的話，理解擴增實境購物就簡單多了。擴增實境的目的，簡單來說就是模擬切身場景。 如寶可夢Go讓虛擬人物透過螢幕出現在實體環境裡一樣，擴增實境購物模擬了物件與環境互動的3D視覺場景。舉凡貼身或是穿戴產品，如服飾、鞋子的穿搭、首飾的配戴、或美妝產品的使用等，從用在自己身上的模擬「試穿」，或是傢俱及裝置飾品在擺放實際場域的「試用」，到場館／生產機具配置或是音場模擬的「互動」，都是擴增實境購物模擬場景的應用實例。

貼近消費者個人需求的「場景」（Context），線上產品選購跨越純粹想像，提供了消費者選擇及購買產品時攸關的確認，而相較於實體場景，「模擬」（Simulate）則降低了企業與消費者雙方在提供場景與體驗上的交易成本，如店鋪、試用產品等實體物件投入，以及人員、時間（交通、溝通、選擇變更的時間）等隱形成本。

當然，科技畢竟不是魔術，我們還是要探討擴增實境購物趨勢應用的實質商業利益與得失。以下我們以三個重點方向來說。

一、專注在消費者最在意的事，其餘都是次要

首先，回到核心的問題，那就是消費者在購物選擇與體驗上最在意的，還是圍繞在產品的價值、選擇彈性、以及整體購物經驗的便利性。 擴增實境購物在這些點上，的確提供了較為平衡的解決方案。模擬場景讓消費者得以用個人角度思考實用性，進而衡量其價值（實用性與價格的關係）；視覺上能彈性增減或移動虛擬產品的規格，使選擇更自主；最後，隨時隨地即時的體驗，便利性自然不在話下。當然，對於穿戴貼身的產品，實體商品的質地、觸感、味道、以及穿戴的合身與否，都是消費者在意但科技無法模擬的；實體店鋪的消費體驗，仍然不能被替代，也不能偏廢。

二、理解產品的特性，彈性運用科技

除了上述的局限之外，建立擴增實境，當然也需要人力、技術、時間。不論運用哪一種擴增實境的技術，其建置成本都需要與提供實體環境或商品來做比較。尤其在快速流行產業，商品樣式多、週期短的特性，如果一體適用地建立每個商品的擴增實境，恐怕成本過高，而且無法確保即時。 瞭解產品的特性，選擇性地使用擴增實境，或擴增實境的技術，才能控制成本、確保時效（見下圖）。

擴增實境購物的產品應用分類。 鄭興

三、能反映在銷售數字上的，才是硬道理

直觀來說，擴增實境購物的直接衡量指標，是轉換率（Conversion Rate）的提高與退貨率（Return Rate）的降低；從投資技術的角度來說，淨銷售額的增加，也必須被投入成本合理的驗證。

對於特性單純、單價低、或變化少的產品品項，擴增實境未必是提升轉換率最好的手段，也不符合成本效益；而如先前提到理解消費者與產品特性一樣，充分理解退貨的原因，才能針對性的選擇使用解方。

許多消費型商品企業，不同程度的已經開始應用擴增實境購物的科技。理解客戶重視的價值、產品的特性、衡量應用的效益、選擇訂定使用擴增實境的方法與標的，才能讓企業善用科技工具、而不是盲目跟風。

責任編輯：陳建鈞

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