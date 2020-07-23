國際奧林匹克委員會主席巴赫日前受訪時表示，奧運舉辦將以安全為第一優先考量，不排除任何可行作法，且對延賽選項表達否定。

東京奧運即將在整整1年後的7月23日舉辦，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）於22日接受日媒專訪時表示，全世界選手因無法得知東京奧運是否如期開賽，正處於非常嚴苛的狀況。於開賽條件方面，巴赫也提到要確保所有參加者安全。

IOC主席巴赫週二（22日）在線上的理事會議結束後，於瑞士洛桑的IOC總部，以遠距方式接受《日本放送協會》（NHK）的獨家專訪。

巴赫在訪談中，對於目前全球新冠肺炎（COVID－19，俗稱武漢肺炎）的疫情擴大表示意見，提到「多數選手因不知道下次奧運會於何時舉行，不知該如何來作練習、又該於何時保持顛峰狀態。正處於非常嚴苛的狀態當中。」表達對選手們的貼心關懷。

唐子晴攝影

此外，巴赫也說道：「對世界上全部的人而言，希望奧運能在安全的環境中開賽。世界衛生組織（WHO）有在風險方面作管理，會遵循WHO的指導來開賽。」對東京奧運的開賽條件表達意見，希望能確保所有參賽者的安全。

巴赫更進一步表示「奧運是全世界人們共聚一堂的特別場所。正因為如此，有必要在移動限制的問題方面作出因應。」認為人們可以自由跨越國境來進行移動，也是開賽的必要條件。

關於東奧組委會與IOC所討論的賽事「簡樸」辦理，在減少觀眾人數的問題方面，巴赫提到「有必要準備多套劇本。沒有人希望『無觀眾比賽』，為了在安全的環境下讓奧運開賽，將會作出必要因應。」認為東奧的舉辦必須以安全為第一優先，但是「無觀眾比賽」也無法從可能選項中排除。

有關東奧能否在明年7月如期舉行的問題方面，巴赫表示「到目前為止，重要決定都是與日本方面共同決定。到了必須作出決定的重要關頭，會維持一貫作法來共同作出決定。」

有關更進一步延賽的問題方面，巴赫認為「賽事營運及準備的負擔過大。堅定意志要與日本的朋友們，一同在明年7月舉行東奧。」對延賽選項表達了否定看法。

責任編輯：林芳如

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