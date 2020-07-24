燦坤耗資千萬改裝的內湖旗艦店落成，為呼應甫上任的董座林技典提出的4大變革，不但將「5G」搬進店鋪中，旗下227家店舖也都將全面改裝。

3C通路燦坤耗資千萬改裝的內湖旗艦店，在今（24）日正式開幕，一大特色，就是將5G搬進了店鋪中，旗下227家店舖也都將改裝，燦坤為什麼這麼做？

推動4大變革，6月營收小幅回溫

近年來燦坤營運遭遇逆風，為了迫切加速轉型，3年內換了3名董座，仍止不住業績連12年下滑，給了緊追在後的3C通路老二全國電子超車的機會。

從數字上來看，燦坤6月合併營收15.95億元，較去年同期成長5.89％，雖然少了燦坤旅遊的挹注，不過受惠氣溫飆高，冷氣家電熱賣助營收推升。2020上半年合併營收91.71億元，比去年同期小幅衰退4.01％。

「在林技典董事長帶領下，要進行4大變革。」燦坤商品事業部總經理李經緯，在內湖旗艦店改裝開幕的記者會上興奮說到。

燦坤董座林技典於今年3月上任，呼應其重新調整經營所舉出的4大轉型策略：首要任務是持續展店，其次，是要改革目前227家店面，第三，是強化強軟硬體實力，經營員工與顧客關係，最後，是要強化各項行銷。這一切，將從改頭換面的內湖旗艦店開始落實。

導入5G訊號，讓消費者體驗智慧家居環境

李經緯指出，內湖旗艦店共有「智能、電競、新潮及體驗」等4大特色，特別是「將5G訊號搬到店裡」。

李經緯也提到：「內湖店會加重家電銷售比例，其中智慧家電佔家電銷售比重達七成。」 燦坤

燦坤解釋，他們與中華電信合作，將5G訊號以Wi-Fi（無線網路）的方式安裝店鋪中；由於有許多手機廠商都已推出5G手機，但5G訊號不見得能普及每個角落，「5G網速比4G快10倍！」，未來消費者就可以帶著5G手機，直接在店面實際體驗跟4G網速的差異。

李經緯也提到：「內湖店將加重家電銷售比例，其中智慧家電佔家電銷售比重達7成。」目的就是希望打造一個完整的體驗空間，像是冰箱、電視這些智慧家電，也需要5G訊號才能完整呈現效能。

例如在AIoT（智聯網）智慧家庭LG ThinQ專區中，洗衣機以ThinQ人工智慧平台運算衣服總重，發揮「智慧配對（Smart Paring）」功能，將洗衣的設定資料快速傳輸給烘衣機，烘衣時也能依照同樣的標準運作；第二代InstaView ThinQ冰箱，除了自動平衡溫度、達到最佳能源效率外，透過內部的攝影機回傳數據、雲端運算，冰箱還具有食材辨識的能力，能自動盤點冰箱內有的食材種類、數量，這些背後都需要5G網路的支持。

其他燦坤門市也將陸續投入改裝、導入5G訊號，不過他表示，細節都還在規劃中，未來也會跟其他電信業者合作5G訊號。

雷蛇筆電搶學生商機，下半年業績目標成長4成

除了5G，改裝後的旗艦店還有兩大獨家，首先是電競潮牌雷蛇（Razer）筆記型電腦首度進駐實體連鎖通路。燦坤表示，過去的年長客群的比重較大，近年開始注意到年輕人購買3C產品的需求，導入雷蛇就是希望帶動學生客群上門消費。

李經緯表示，內湖店改裝後，下半年業績、來客數目標，預計可以比去年同期，再成長四成。 燦坤

另一個獨家，則是蘋果（Apple）官方授權維修中心進駐，無論是購買、維修，都能一站式完成。

李經緯表示，內湖店改裝後，下半年業績、來客數目標，預計可以比去年同期再成長4成。

責任編輯：張庭銉