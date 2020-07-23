MUJI無印良品位在新瀉縣上越市的新店舖，將「無印之家」搬進商場、星巴克首度進駐、推出MUJI巴士等五大創舉，還有可免費使用的讀書空間。

雖然近日傳出美國無印良品聲請破產的消息，日本無印良品的展店計畫仍如火如荼地進行，旗下「全球最大店鋪」於本周一（7/20）在日本新瀉縣開張，佔地1,500坪的空間除了食堂、超市，還有閱讀場域、以無印家具布置而成的體驗區、戶外用品區、社區公共空間等複合式規劃，開幕首日吸引400人排隊！

位在日本中部新瀉上越市內直江津購物中心2樓，全店展售超過7,000項商品，這間全球最大店鋪以「融入在地生活」為核心，期望振興上越地區經濟，同時開創5大創舉：

一、將「無印之家」搬進店內

MUJI直江津店內，可以參觀MUJI於2019年推出的首個平房建案「向陽之家」（無印良品の家 陽の家），房子裡擺放的自然也是MUJI出品的家具。由內而外完全由MUJI打造的空間體驗，是全球首創。

二、「星巴克」進駐，打造咖啡閱讀空間

星巴克首度在MUJI開店中店，BOOKS & CAFÉ專區的客人點1杯飲料，可享閱讀3本書的額度。此外，MUJI BOOKS書店共有35,000本藏書供選購，其中以飲食主題的書籍為大宗。

三、MUJI to GO巴士：為山區居民服務

MUJI直江津店的創舉從店內延伸到店外，「MUJI to GO巴士」專為山區居民服務，將品牌旗下的服飾、文具、清潔用品、廚房用品、食物等日常用品載到山區販售。這項計畫預計在8月試營運後全面啟動。

四、MUJI CAMP TOOLS：精選戶外用品

MUJI店內首次出現戶外用品專區，除了100多樣MUJI旗下商品外，也精選超過60件來自日本國內外的戶外用品。

五、Open MUJI：免費公共空間

在1,500坪的MUJI直江津店內，有一塊名為「Open MUJI」的免費公共空間，提供當地居民休憩、讀書，MUJI也計畫在此舉辦各類活動和展覽。

以上5項創舉之外，MUJI直江津店也設有產地直送的野菜市場，以及坐擁160席座位的直江津良品食堂。

MUJI直江津店極力在店內陳列與規劃上打破以往形式，將平房搬進室內商場、咖啡與書店的結合、MUJI to GO巴士山區服務、MUJI CAMP TOOLS拓展戶外用品類別、開創Open MUJI免費公共空間，也在食堂和超市方面積極展現上越在地風土魅力。

上越市或許不在我們解封後的旅遊清單裡，但看到MUJI在直江津店的5項創舉，讓人更加期待MUJI未來的動向。

無印良品 新瀉上越 直江津店



網站：https://www.muji.com/jp/ja/shop/detail/046607

地址：〒942-0004 新潟県上越市西本町3-8-8（直江津ショッピングセンタ購物中心2樓）

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：Shopping Design