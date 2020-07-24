「林口國際媒體園區」已完成招標，確定由東森、台灣三井以及三立集團共同開發。期待打造林口新地標。

從去年底開始，新北市經濟發展局將11.66公頃的園區總面積切分成A、B、C、D四區分開招標。在今天（24），新北市政府正式宣布，東森集團取得新北市林口媒體園區B基地標案，同時將串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案，成立「林口媒體園區」。

該園區將匯聚新媒體、新娛樂、新商業與新科技等跨領域影視休閒產業，以及影視關聯如演唱會、劇團表演、戲劇拍攝等所衍生出的商業活動，未來將共同打造林口為台灣坎城。

林口國際媒體園區由東森集團、台灣三井不動產以及三立集團共同打造。 東森

東森集團砸百億！全球總部2024落腳林口

今日發布的林口國際媒體園區，為新北市政府的「林口影視城」計劃中第二期計劃。第一期「影視旗艦區」已在8年前吸引民視、TVBS進駐。事實上，這第二期「國際媒體園區」也曾在前年流標過一次，於去年9月再次重新招標。

在今天的發布會現場，東森集團總裁王令麟、台灣三井不動產董事長下町一朗以及三立影城集團董事長張榮華，皆到場致詞並分享未來的規劃內容。預期在2024年，林口國際媒體園區就能與民眾見面。

擁有林口三井outlet的經營經驗，「這一次我們也希望回應在經營outlet時蒐集到的顧客建議，提供更多餐飲選擇，實現更完善的商業設施，」下町一朗說。他也提到，這一次在林口國際媒體園區內，三井將會招募90間店鋪，目前規劃樓地板面積共9萬平方公尺。

另外，三立影視也即將搭建一座樓地板面積8萬坪的超級攝影棚。「我們的規劃是每個角落都可以是攝影棚，包含停車場、電梯、洗手間都是很好的場景，可以拍攝的地方，」張榮華說。還有可以用來舉辦演唱會、頒獎典禮的演展廳。

「希望未來三方可以把這裡打造成亞洲坎城！」王令麟這樣說。東森集團針對此園區，投入了100億資金，在此打造全球營運總部。該總部預計樓高180公尺，立足於林口台地250公尺，期盼成為林口新地標。

王令麟說，到了2024年，東森集團的全球營收目標為1千5百億元。 東森

直銷業績挑戰翻倍成長，東森：失業人口帶動網連通營收

談到未來展望，王令麟說，到了2024年，東森集團的全球營收目標為1千500億元。

他進一步說明，在台灣零售方面，今年的目標為300億，2024年目標為800億。來自草莓網等海外營收，今年目標則是1億美金（約30億台幣），到了2024年則預期達到5億美金（150億台幣）。

「全球都一樣，因為疫情帶動電商倍數成長，」王令麟說，在今年上半，東森在台灣的電商營收也有30%成長。

另一方面，東森集團旗下的直銷業務網連通，王令麟也非常看好。「現在失業的人很多，加入的人也會越來越多。」他指出，在2018年網連通營收1億，到了2019年已成長到9.8億，今年則目標30億，明年目標則是翻倍成長到60億。

責任編輯：蕭閔云