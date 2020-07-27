到2021年底前，只要符合5+2產業的中小企業或新創，都能透過工研院來進行技術融資。

工研院於今（27）日宣布，攜手信保基金與26家金融行庫，推動「技術加值融資保證專案」，全台新創公司或瞄準5+2產業創新計畫的中小企業，皆可透過工研院的技術鑑定，由信保基金做保，在26家銀行辦理融資。

具體流程為：向工研院申請，並由工研院產出評估報告交由信保基金，通過信保基金審查完後，即會推薦給銀行方進行融資貸款，計畫時間為即日起至2021年底。

什麼是5+2產業？ 政府為加速台灣產業轉型升級，所推出的「協調推動產業創新計畫」，5+2重點產業包括：

「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」。

工研院評鑑、信保基金擔保、26家銀行提供資金

「這是金融界支持科技界的最好案例。」工研院院長劉文雄說，「根據瑞士世界經濟論壇（WEF）的報告，台灣是全球前4大創新國，但在創投資金方面卻落後跟不上。」

（左至右）工研院院長劉文雄、經濟部次長林全能、中小企業信用保證基金董事長李耀魁。 工研院

在中小企業或新創公司要取得資金上，融資放款仍大多建立在有形資產上，而「技術加值融資保證專案」的概念很簡單，符合5+2產業發展方向的中小企業、新創公司，只要握有專利或技術皆可申請， 由工研院做評鑑、信保基金當擔保、銀行來提供資金 。

2019年，工研院就推出了「智慧財產權融資信用保證」，只要購買工研院產出的技術，或進行技轉，經由無形資產評價機構出具評價報告，再由工研院評估過後，就能進行智慧財產權相關的貸款。同年，工研院也找來台企銀、信保基金，讓新創可以用無形資產進行貸款。

本次的「技術加值融資保證專案」則是上述計畫的延伸，擴大可借款的銀行，以及可申貸的對象。

經濟部次長林全能也出現在記者會現場，先是針對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的紓困現況說明，截至7月22日，透過信保基金融資的產業紓困金額超過3,300億元，「非常感謝金融業的支持。」而他也提到，台灣中小企業或新創企業在發展上，在資金、人才、技術3面向常是創業初期最大的挑戰，尤以資金短缺為最。

「過去資金與技術之間並沒有很好的橋樑，此次專案也是打通『任督二脈』，透過技術加值，加上信用保證拿到資金，讓優秀的技術往產業化、商品化發展。」林全能表示。

「技術加值融資保證專案」3大特色

「技術加值融資保證專案」主要有3大特色：

1. 單一窗口：中小企業與新創公司直接透過工研院就能進行融資申請。

2. 中小企業信用保證基金提供最高2.2億元融資保證額度。

3. 融資銀行多、受惠企業多：全台共有26家銀行受理貸款，5+2新創重點產業之中小企業和新創公司皆可申請。

融資受理銀行：臺灣銀行、土地銀行、合庫商銀、第一商銀、華南商銀、彰化銀行、輸出入銀、兆豐銀行、臺灣企銀、上海商銀、台北富邦、國泰世華、高雄銀行、京城銀行、瑞興銀行、新光銀行、陽信商銀、板信商銀、三信商銀、聯邦銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基商銀、星展銀行（台灣）、台新銀行、中國信託。

責任編輯：張庭銉