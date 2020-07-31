受疫情影響，許多實體餐飲業者在今年上半投入電子商務。像是紅豆食府、KKLife都在Yahoo奇摩超級商城上衝出佳績。

自今年初開始，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情襲來。其中，餐飲業受創慘重。

根據經濟部統計處公布的資料顯示，台灣餐飲業4月營業額為479億元，年衰退22.8％，比起1月銳減近6成。回顧今年上半，在消費者不出門的同時，「宅經濟」反而成了各行各業的新戰場，「轉型電商」成為餐飲業者的重要方向。

正因如此，在Yahoo奇摩超級商城站上也可以看到，美食品項在今年3月的業績比2月成長近4成，是全站成長動能最強勁的類別。在疫情期間，站上美食業者開店數年成長近1.2倍，是今年上半年開新店的最大宗。

冷凍食品品牌KKLife表示，期望在疫情後，依然能維持翻倍的年成長率。 蔡仁譯攝影

如今，台灣疫情逐漸趨緩，但這一股餐飲業網購的能量卻沒有停止。

在Yahoo奇摩超級商城上，許多餐飲業者也創下許多好成績。像是知名餐廳紅豆食府在今年第一季業績，對比去年第四季，也成長近6成；到了6月，紅豆食府的網購成績的月成長是甚至進一步提升至8成。

另一方面，擁有30年的食品代工經驗的碁富食品，在2018年創立並進駐Yahoo奇摩超級商城的冷凍食品品牌KKLife，在疫情期間業績翻倍成長。在今年1月~4月的疫情期間，與去年同期相比業績成長90%；到了6月，上半年的整體業績結算正式翻倍。

Yahoo奇摩暨超級商城暨拍賣業務總經理林燕分享，在疫情後，發現還是有很多電商新手，從來沒有經營過線上商店。 蔡仁譯攝影

振興方案延長至9月底，雅虎商城：電商新手比想像中更多

為了協助台灣中小企業挺過疫情衝擊，Yahoo奇摩超級商城在疫情時期推出了「網路名店速成優惠專案」，店家詢問熱絡。自推出以來幾乎周周有一家全新的美食名店進駐平台。專案公布首週，店家詢問量即為計畫補助名額的近8倍，促進平台首場線上開店說明會的報名人數增3倍，其中4成為電商新手。

「超級商城經營11年，一直在招商，我們都會想說台灣的商應該已經招完了，」Yahoo奇摩暨超級商城暨拍賣業務總經理林燕笑著說。沒想到，在疫情過後，發現還是有很多電商新手，從來沒有經營過線上商店。

林燕以「台東池上飯包」為例，就是一個從來沒想過要上架電商平台的餐飲業者。便當確實從來都不是一個適合電商平台的品項，但在這波疫情影響之下，也開始將自家使用的「池上米」上架，開拓新的電商市場。

在參與專案店家中，以「美食」佔比近3成為大宗，其次依序是生活、流行、醫療器材保健、3C；美食類別中，實體餐飲佔比約5成。為此，雅虎也正式宣布將「防疫振興優惠方案」加碼延長至9月底。

紅豆食府董事長蔡陳娟娟與總經理陳逸明。 蔡仁譯攝影

湯品上架電商，一定要是冷凍食品？紅豆食府：常溫湯麵運送、儲存更方便

第一次由實體餐飲業轉戰電商的新手們，第一步要注意什麼？「當然是商品！」林燕說，商家準備越多商品，消費者的體驗就越完整。

像是經營電商市場已經10年的紅豆食府，至今已經累積30項電商品項。而展望未來，紅豆食府董事長蔡陳娟娟指出，將持續擴大電商商品品項。

「常溫商品，是重要的方向之一，」問到未來的商品開發方向，紅豆食府總經理陳逸明這樣說。目前，紅豆食府已有推出冷凍包裝的牛肉麵，但同時也正在開發常溫版本的牛肉麵以及其他湯品。

陳逸明指出，由於常溫湯品需要比冷凍包裝多出一道高溫高壓的殺菌流程，因此更難保留食物原味，也因為這個原因，經歷了較長的開發時間。「它的研發過程比較貴，但是量可以控制成本；而且後端的物流運送，都比冷凍便宜，」陳逸明說。對於消費者來說，常溫保存也更為簡便。

同時，紅豆食府實體店的品項也會有些改變。「現代人不希望進來（餐廳）只吃一個上海菜，他們希望多元，所以我們也加上了川菜、水煮牛等等。」擴大菜系、品項不僅是經營電商的重要策略，也是在後疫情時代經營實體餐廳的重要方向。

「不過也有些店家有上百支商品，我們也會協助他們聚焦一些明星商品。」林燕補充，針對商品數來說，依照不同品牌有不同的狀況，並沒有一個理想的商品數量。

責任編輯：蕭閔云