「六角美食通」App已累積30萬會員，其中有3成用戶每個月都會打開App消費、累積點數。看好會員經濟，六角國際將更新App，推出訂閱制、票券轉贈功能。

創立於2004年的六角國際，以旗下的手搖飲品牌「日出茶太」最廣為人知，目前在全球分店數逾1,000間，插旗橫跨6大洲、45個國家。不僅如此，子公司王座國際餐飲集團旗下也代理和經營包括杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將等餐飲品牌。

程倚華攝影

在2018年，六角國際推出了「六角美食通」App，搶攻會員經濟。只要綁定信用卡、打開App，就可以在集團內每個品牌門市掃碼結帳，同時累積點數，跨品牌兌換副餐。目前六角美食通已累積30萬會員，每月活躍用戶達3成。也就是說，有10萬會員每個月都會到六角國際與王座旗下的品牌消費。

就在今天（23），「六角美食通」App進一步宣布即將推出「訂閱制」以及「電子票券預購轉贈」兩大功能。不過，初期僅能在杏子日式豬排、段純貞牛肉麵兩大品牌使用。在這背後，六角國際在打什麼樣的算盤？

林子恒期待App的2大新功能，可以帶動2~5%業績成長。 程倚華攝影

訂閱制、餐券轉贈，2大新功能盼帶動5%營收成長

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情後，台灣少了娛樂區、旅遊區的人口，因此六角國際開始體認到經營「回頭客」的重要性。這一次王座國際所推出的「訂閱制」服務，就是針對老客戶量身打造。

待App更新後，進到六角美食通App中的「享訂閱」功能，支付訂閱金200元，6個月內可享杏子豬排與段純貞牛肉麵不限次數升等套餐；目前杏子豬排與段純貞牛肉麵升等套餐，至少需付70元。

「我們希望他（消費者）在這段期間內，消費3次以上，就會覺得賺到了。」談到這200元是如何訂出來的，林子恒這樣說。

至於為何先選擇由杏子日式豬排、段純貞牛肉麵兩大品牌開始推動？林子恒說，全台杏子豬排共有21家分店、段純真牛肉麵17家，主要是因為這2大品牌分店數較多，且餐食單價較高，消費者採用訂閱服務後會更有感，因此範圍並未納入知名度更高的日出茶太。

六角國際同時將推出的「電子票券預購轉贈」功能，則是讓消費者可以用較優惠的價格，一次購買多張折扣券、餐券，並且可以透過App轉贈給親朋好友。這個新功能，將是王座國際撈進新客戶的新招數。

展望未來，林子恒期待這2大新功能，可以為這兩大品牌帶動2~5%業績成長。儘管這個數字聽起來不大，但他認為，在後疫情時代，能達到這樣的成效也不容易。若能達成目標，就會開始考慮把這2大功能推廣到更多品牌。

後疫情時代，要1人抵4人工作量？日出茶太智慧商店即將亮相！

在今年5月，六角國際執行副總經理王麗玉曾在接受《數位時代》專訪時提到，為了協助全球日出茶太做到更加標準化、系統化，從2019年開始投入智慧商店開發工作。

「過去2～3年，大家投入科技店比較像是品牌示範，但我要它成為商業店。」王麗玉預期，在智慧商店的輔助下，1人就可以完成4人的工作量。最新進度是預期在2020年第三季前，日出茶太就會在台灣開幕第一間智慧商店。

林子恒透露，最快8月份就會在台北101商圈與消費者見面，其他細節現在只能賣個關子。

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責任編輯：蕭閔云