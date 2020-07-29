日前馬斯克在Twitter發文表示反對美府在疫情間的新經濟刺激計劃後，遭美議員伯尼·桑德斯批是個偽君子。

目前美國經濟仍遭受疫情影響，國會參議院在考慮開展新一輪經濟刺激計劃。但馬斯克曾在Twitter上表示，他不認為政府出台新的刺激政策符合「人民的最佳利益」。

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然而此番言論引起佛蒙特州無黨派人士、前民主黨總統候選人桑德斯的強烈不滿，並於上週五在Twitter上表示：「真是一個偽君子。伊隆·馬斯克從美國納稅人那裡得到了數十億美元的企業福利。現在，他卻想阻止3,000萬失業美國人每週獲得600美元（約新台幣1.7萬元）的失業救濟金。相比之下，他的財富在過去4個月裡增加了467億美元（約新台幣1.3兆元）。太可悲了。」

當天早些時候馬斯克在Twitter上表示，他不認為另一項政府刺激計劃符合「人民的最佳利益」。他說，如果國會透過額外的援助，應該只是直接向美國人發錢。

他在Twitter上寫道：「這些專款專案中都塞滿了特殊利益。」「如果我們真要採取刺激措施的話，應該只是直接向消費者發錢。」

參議院共和黨議員計劃本週一公佈一項1兆美元（約新台幣29.3兆元）的救助計劃，並啟動與民主黨議員的談判。

這項法案預計將擴大即將到期的失業救濟福利，但救助金額會大幅減少。法案計劃在8月份向收入低於7.5萬美元（約新台幣29.3兆元）的美國成年人發放新一輪額度為1,200美元（約新台幣3.5萬元）的刺激支票，並向學校和大學提供數百億美元的援助。該法案還可能會為新冠病毒檢測留出部分資金。

馬斯克目前身家約為677億美元（約新台幣1.9兆元），是世界上最富有的人之一。據此前一篇報導，他打造的商業帝國不斷壯大，其中包括特斯拉、太陽能業務SolarCity和太空探索公司SpaceX，其中享受到了49億美元（約新台幣1,436億元）的政府補貼。49億美元（約新台幣1,436億元）的巨額補貼是由政府的各種激勵措施組成的，其中包括贈款、稅收優惠、工廠建設、貸款折扣以及特斯拉可以出售的環境信貸額度，以及向購買太陽能電池板和電動汽車的買家提供的各種稅收抵免和退稅。

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2008年全球金融危機之後，特斯拉獲得了4.65億美元（約新台幣136.3億元）的聯邦貸款，用於設計電動汽車並在加州建造汽車組裝工廠。特斯拉上市後提前償還了貸款，現在僅在灣區就僱傭了約2萬名員工。

「我們很榮幸能獲得這個專案的首批貸款，」馬斯克在2009年特斯拉獲得貸款時表示。他說：「我相信，我們將把這筆錢用在刀刃上。我們期待著造出Model S。」

責任編輯：林芳如

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