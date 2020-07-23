特斯拉公佈了第二季財報，成功達成連續四季獲利的里程碑，除了強勁的電動車銷售外，碳排放額度銷售飆漲、儲能業務Megapack首度轉虧為盈等也功不可沒。

儘管美國疫情高燒不退，特斯拉依舊逆勢繳出一張亮眼的成績單。在公佈2020第二季（4月至6月）交車數，令股價持續沸騰超過半個月後，特斯拉終於公佈了第二季詳細的財報成績，達成連續4季獲利的里程碑。

除了先前公開的產量8.2萬輛、交車數9萬輛等數據外，特斯拉第二季營收達60.4億美元，雖然較去年同期下滑5%，仍高於華爾街預期的53.7億美元；每股盈餘（EPS）為2.18美元，則低於預估的3美元；淨利為1.04億美元，去年同期則虧損4.08億美元。

特斯拉成功連續4季獲利，觸及加入標普500（S&P 500）指數的門檻。 shutterstock

這次財報的佳績，讓特斯拉首度達成連續4季獲利，也代表這間過去一個月內登頂全球最有價值車廠的電動車公司，成功觸及標普指數S&P 500的門檻。

不過，有別於外界對營利的看重，馬斯克的目標自始至終放在電動車的普及上，「當然……我們不想要破產，但也沒打算賺很多錢，我們想維持薄利並最大化成長，讓電動車變得更親民。」

美國被疫情風暴持續侵襲，特斯拉接連兩季挺過衝擊後，宣佈將維持在2020年內交車50萬輛的展望。2020上半年，特斯拉累積交車數約18萬輛，意謂著下半年交車數至少32萬輛才能達到期望。

馬斯克坦言，在這樣的特殊時期，很難有效讓全球供應鏈運轉，他對所有維持運作的供應鏈企業表達敬意。但值得期待的是，特斯拉電動車在全球銷售火熱，馬斯克稱市場需求目前沒有任何問題。

Model Y獲利持續上升，碳排放額度銷售飆漲近2倍

儘管繳出營利的成果已經不負眾望，實際上特斯拉電動車業務營收較去年下滑4%，能夠維持住獲利不至虧損，除了今年啟用的上海超級工廠帶動的產能提昇及成本降低外，新車款Model Y登場、碳排放銷售提昇以及能源業務也功不可沒。

特斯拉財務長扎克．柯克霍恩（Zach Kirkhorn）表示，雖然製造Model Y仍然比Model 3成本高，Model Y的獲利率正持續成長當中。不過，Model Y生產上正面臨難關，日前特斯拉停產了標準里程的Model Y，僅保留長里程版本。

特斯拉聲稱，Model Y是第一款推出即獲利的車款，且獲利空間正持續上升。 TESLA

對此，馬斯克透露，電池匱乏是目前限制Model Y生產的主因。7月初就有傳言指出，特斯拉要求LG化學供應更多電池。馬斯克還在財報會議上表示，倘若有業者能夠環保地開採更多鎳（電池原料），特斯拉會簽下一份大訂單。

特斯拉獲利的另一個背後功臣，則是銷售碳排放額度予其他汽車業者。上一季碳排放銷售額達到了4.28億美元，較去年同期飆升286%。雖然特斯拉預期今年碳排放額度銷售營收將遠超往年，但強調提高營收的重心，仍會放在減少電動車生產成本，以及車載軟體收入上。

不光電動車業務表現優異，特斯拉能源業務同樣斬獲佳績。柯克霍恩透露，儲能系統Megapack也在上一季首度轉虧為盈，太陽能業務的發展也相當順利，第二季太陽能屋頂Solar Roof安裝量較前一季成長一倍。特斯拉最近還在歐洲推出了能源交易平台Autobidder，未來可望催生更多綠能商機。

下一座工廠落地奧斯丁，新一代Autopilot系統計畫年內推出

對於特斯拉的下一步，馬斯克宣佈將在德州奧斯丁設立新的電動車工廠，並且未來美國境內的兩間廠房將分工合作，費利蒙廠負責生產Model S及Model X，以及美西市場的Model 3及Model Y；奧斯丁廠則負責生產Cybertruck、Semi，及美東市場的Model 3及Model Y。

目前特斯拉也緊鑼密鼓開發新的Autopilot 4D系統，預計今年內推出，馬斯克聲稱它能夠按照紅綠燈停車、轉彎，相比現在有非常大的提昇。

馬斯克聲稱下一代Autopilot系統將在年內推出，預計將賦予車子辨別紅綠燈停車、轉彎等功能。 Shuttersotck

今年5月時，馬斯克曾宣佈Autopilot的全自動駕駛（FSD）套件自7月1日起，售價提高1,000美元至8,000美元。Autopilot系統讓特斯拉在上一季獲得4,800萬美元的遲延收益。

除了馬斯克承諾的項目，將於9月22日的舉辦的「電池日」活動上，外界也猜測特斯拉將端出一款高蓄能、低成本的電動車電池，預期今年底至明年初將使用在Model 3上。

在發布第二季財報當日，特斯拉股價在盤後交易一度大漲6%。邁入2020年以來，特斯拉股價飆漲270%，過去六個月平均市值已超過1,500億美元，馬斯克也因此在本週成功解鎖第二筆股權獎勵，收益上看21億美元。

資料來源：Teslarati、CNBC、Reuter

責任編輯：蕭閔云