相形Intel在7奈米製程上難產，AMD繳出亮眼的第二季財報，不僅個人電腦領域表現優異，其在伺服器領域的市占率也重新回到10%以上。

在Intel因為7nm（奈米）製程良率不佳，宣佈延後推出相關產品時，對手AMD（超微）於此時乘勝追擊，繳出一張亮眼的2020年第二季（4月至6月）財報，於半導體戰場上再下一城。

AMD 2020年第二季度營收為19.3億美元，較去年同期成長26％，超越分析師估計的18.6億美元；每股盈餘則為0.13美元（約新台幣3.8元），雖低於外界預期的0.16美元，仍遠高於去年同期的0.03美元。這樣的成績令股價在盤後大漲超過10％。

CPU創造12年來最佳營收，AMD上修全年營收預測

歸功於遠端工作激增的需求，AMD無論PC（個人電腦）或伺服器業務營收皆創新高，瞄準PC的Ryzen系列產品及伺服器處理器EPYC，營收均較去年同期成長了一倍以上。

AMD執行長蘇姿丰表示，疫情並不如想像中地重創個人電腦市場，「我們創造出過去12年來最高的CPU（電腦處理器）營收，我相信我們的成長建基於連續成長11個季度的市占率。」

包括CPU在內的「高級運算及繪圖」部門營收為13.7億美元，成長幅度達45％。企業部門雖然定製伺服器處理器需求下滑，但EPYC的銷售幾乎補足了缺口，營收僅較去年同期下滑4％，維持在5.65億美元。

AMD透露，Ryzen及Epyc系列產品銷售強勁，較去年同期營收成長一倍以上。 Unsplash

伺服器處理器領域的成長尤其值得關注，AMD曾經在伺服器處理器擁有超過20％的市占率，然而近幾年來這塊大餅卻幾乎被Intel所獨吞。在2017年推出Zen架構Epyc處理器前，Intel伺服器處理器市占率一度高達99％。

但不出兩、三年時間，蘇姿丰順利重振AMD的伺服器業務，聲稱他們已成功實現伺服器市場雙位數市占率（超過10％）的目標。相較於PC，伺服器是個利潤龐大的領域，一個專用處理器價格可高達數千美元。

不光繳出一張亮麗的成績單，AMD更預期第三季營收將達25.5億美元，高於去年同期42％，同時上修2020年度的營收成長預測至32％，也超越4月份時公佈的25％。

蘇姿丰解釋，「上修全年預測，是因為需求已經超越了我們最初的預期，部份是因為市場，部份則是因為我們產品強勁的吸引力。」

今年底，Sony及微軟都將推出新一代的遊戲主機，兩者皆採用AMD的處理器及GPU。由於微軟的Xbox Series X及Sony的PlayStation 5將在聖誕季推出，蘇姿丰預期上半年頹靡的定製晶片業務將迎來大幅成長。

同時，她也看好筆記型電腦及伺服器業務，會在下半年有所提升。

靠台積電7奈米扳倒Intel，蘇姿丰：AMD要做的事不會變

雖然與Intel仍然有著兩倍以上的市值差距，但前陣子AMD股價已首度超越Intel，第二季財報發布後更進一步拉開了兩者的差距。在蘇姿丰的帶領下，AMD正一步步、穩健地重返往昔榮光。

而與台積電合作推出的7nm處理器產品，是這間一度瀕臨破產的晶片大廠，得以反攻Intel的重要關鍵。AMD去年夏季接連發表Ryzen及EPYC的7nm產品，這一年來AMD股價成長了逾100％。

AMD與台積電的合作，成為其反攻Intel的關鍵，令股價在過去一年間成長逾一倍。 王郁倫攝影

雖然依據各方實測，Intel的10nm產品擁有匹敵甚至超越AMD 7nm產品的效能，然而居高不下的價格、嚴重不足的產能問題，皆讓Intel在市場上節節敗退。

稍早Intel宣佈7nm晶片由於良率過低，將延後至2022年底，甚至2023年才會推出的消息，更令投資者進一步看好AMD的競爭力。因為這意謂著當Intel 7nm晶片面世時，台積電可能已經擁有量產3nm晶片的能力。

憑借台積電領先的製程，AMD不斷從Intel手中奪走市占率，雖然蘇姿丰坦承現在台積電7nm晶片的量產能力已經相當緊張，她強調仍舊可以滿足轉單的客戶需求。

對於Intel在7nm晶片卡關的消息，蘇姿丰稱這不會改變AMD要做的事情，「我們最重要的事，就是兌現與客戶的承諾。」

資料來源：Bloomberg、CNBC、Reuter、ZDnet

責任編輯：張庭銉