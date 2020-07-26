AMD（超微）股價24日超越英特爾（INTEL） 。英特爾務實的宣佈7奈米製程暫時將委外下，台積電接單呼聲驟起，這兩家巨頭的競會齊聚台積電嗎？

英特爾（Intel）處理器因發現關鍵瑕疵，7奈米製程處理器必須延後半年推出，24日美股收盤時，英特爾股價暴跌16.24%，以50.59美元作收，而超微（AMD）卻大漲16.5%，收在69.4美元，市值812.81億美元，AMD雖在產業競爭上始終落後英特爾一截，但股價卻先首度超越英特爾。

股價一向是先行指標，反應了市場對公司的未來看法，大部分時刻，也預告了未來的競爭強弱。事實上，AMD股價已經創下執行長蘇姿丰上任以來新高，為科技商戰史中「小蝦米對抗大鯨魚」的故事寫下一筆，也成為半導體史上可供研究的企管新案例。

蘇姿丰掌兵符5年，推升AMD股價大漲11倍。 數位時代製作

帶領AMD逆轉勝的核心人物執行長蘇姿丰曾接受《數位時代》團隊專訪，只談策略，不給空泛的樂觀展望，更避談個人隱私，成為她最鮮明的人格特質，而AMD股價的超越英特爾，正好回應了她2017年曾透露的目標：我相信我們正帶領AMD成為科技界一流的成長型企業之一。

改變玩家印象中的AMD，蘇姿丰的原子習慣力量

事實上，AMD的營運並非從她2014年接掌大旗後，就一路順風順水，她上任的第一年內，AMD股價一路跳水創史上新低，只剩下1.61美元，投資人不認識她，加上AMD大船難以即刻轉向，市場投給她了疑問的一票，然而肩上重擔沒有拖住她，上任後，她不猶豫的持續推動Zen新架構核心開發。

2017年以Zen架構開發的處理器Ryzen問世，隨後又推出強化版，當時AMD的重要夥伴是格羅方德，但隨Zen 2轉進7奈米，格羅方德無力投入開發，甚至2018年下旬宣佈退出，AMD開始倚靠殷實的晶圓代工夥伴台積電優異製造實力，心無旁騖專注於先進技術的研發，改善AMD處理器被詬病的成本及效能問題，過去那個低價只賣「性價比」市場的AMD已經消失，取而代之是玩家眼中超划算的高效精品形象。

光是改變玩家心中那個廉價的AMD形象，蘇姿丰花了5年時間。「我愛晶片！我們採取大膽、承擔必要的風險並積極追求改變世界的尖端技術，AMD正是處於最佳狀態。」蘇姿丰不斷倡議上述觀點。

同時AMD發表推出高效能的新處理器，用評分印證效能，穩定供貨，到2020年，各電競品牌終於可看見AMD處理器身影，比方華碩玩家共和國ROG、微星MSI、宏碁的Predator。相對過去，業者只願意用「類電競機種」裝AMD試水溫，如今肯真正大舉推出頂級機款採用AMD核心處理器，這個轉變比讓火車轉向還不容易。

華碩今年的ROG頂級電競筆電Zephyrus G14首度用AMD Ryzen 4000H系列處理器。 華碩官網

從跟台積電結盟開始，AMD彷彿加入推速引擎。Zen 2推出時，採用的是台積電7奈米製程，而英特爾才剛轉入10奈米，AMD領先了一個半導體世代，而後英特爾7奈米製程推進持續不順，執行長史旺甚至宣佈，由於良率改善推遲延宕半年，比內部預期甚至超過一年，不排除未來委託第三方代工的可能性。

英特爾晶圓廠犯錯，7奈米不斷延宕最終將外包

英特爾可能選擇的合作夥伴仍不少，但格羅方德已經放棄7奈米開發，台積電7奈米良率競爭力最優，似乎是英特爾最佳選擇，但這也是AMD的夥伴，台積電是否為英特爾闢產能？英特爾是否願與對手同下台積電，值得關注。

英特爾是少數專注自行掌握晶圓代工廠與晶片研發的半導體巨頭，好處是新品開發資訊隱密，且生產可以依英特爾成本最優化方式去做，但一旦工廠端良率不佳，拖累前端業務交貨，就勢必使競爭力受挫。

換個角度說，英特爾從2017年起新品上市延宕已經不是新聞，當對手不斷犯錯，造就AMD機會，這個狀況持續三年未解除，也讓英特爾執行長史旺鬆口不排除委外，而對比先前蘋果宣佈自行開發個人電腦處理器，解除委託英特爾開發的封印，市場也對蘋果的「先見之名」給予正面肯定。

英特爾增加第三方代工夥伴，目的是為求穩定供貨客戶，優先於製程障礙排除，但若7奈米持續大比例委外，勢必將讓外界對英特爾「生產成本競爭力」有疑慮。

AMD即將開發5奈米Zen4，台積電是重要夥伴

今年底前，AMD最新採用7奈米強效版(N7+)的Zen3核心架構將問世，Zen 4已經在開發中，採用台積電5奈米製程，預計2022年量產。AMD下週的財報法說會，勢必將釋出更多訊息，如今英特爾市值仍是超微的近三倍，但AMD股價卻已經突破英特爾的藍色長城，蘇姿丰領軍的超微下半場，是否會持續領先？

AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士首度展示全球首款7奈米製程Radeon Vega GPU AMD

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