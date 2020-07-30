馬斯克表示，特斯拉對於提供其他廠商電池、動力系統、軟體授權等，保持開方態度。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在週二（28日）表示，該公司對於軟體授權、動力系統和電池供應抱持著開放態度。

特斯拉在先前曾透過單獨的合作協議向梅賽德斯（Mercedes）和豐田汽車（Toyota）供應電池。產業分析師和業內高階主管表示，與傳統汽車製造商相比，電池製造是美國電動車製造商更具有競爭優勢的地方。

馬斯克在推特上表示：「特斯拉對於軟體授權、動力系統和電池的供應抱持開放的態度。我們持續致力於加速可持續能源領域的發展，而不是壓垮競爭對手！」

目前尚不清楚特斯拉將供應的電池是那些種類。特斯拉如今與松下電器公司（Panasonic）擁有一家電池合資企業，並且也會從中國的寧德時代和南韓的LG化學採購電池。特斯拉也計劃透過「Roadrunner」計畫，在加州弗里蒙特的工廠建立自己的電池製造廠。

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電池是電動車最昂貴、也最重要的組成部分。南韓首爾大學教授及電池專家楚灣公園（Park Chul－wan）表示：「來自特斯拉的電池供應，可能將降低新創電動車製造商的進入門檻，對擁有自己平台的傳統汽車製造商構成潛在威脅。」此外，他也表示：「如果該戰略成功，將增加電動車市場對特斯拉的依賴。」

風險投資專家、前Facebook高階主管查馬特·帕利阿皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）則表示，特斯拉未來的成長將不是依靠電動車，而將是可再生能源零件組。他認為，人們正在面臨淘汰傳統汽車並轉向電動車的巨大轉變，並以此來為特斯拉進行股價的定價，在這樣的趨勢帶動下，特斯拉因此獲得巨大的市占率，該公司「市值將高達數兆美元」。

責任編輯：林芳如

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