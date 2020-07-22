截至昨（21）日收盤，特斯拉過去半年因平均市值在1,500億美元以上，因此馬斯克可獲得第二筆股權獎勵，獎金上看21億美元。

據外媒報導，截至當地時間週二收盤，電動汽車製造商特斯拉過去六個月的平均市值超過1,500億美元（約新台幣4.4兆元），公司執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）解鎖第二部分薪酬獎勵，價值21億美元（約新台幣617.3億元）。

據彭博社彙編的數據顯示，儘管當地時間週二這家電動汽車製造商的股價有所下跌，但公司過去6個月的平均市值仍超過1,500億美元（約新台幣4.4兆元）。這意味著馬斯克現在可以行使169萬份股票期權，但必須至少等待5年才能出售這些期權。

這些期權的行權價格為350.02美元（約新台幣1萬元），這意味著如果他行使期權並立即出售股票，將獲得21億美元（約新台幣617.3億元）的收益。

今年5月份，特斯拉過去6個月的平均市值突破1,000億美元（約新台幣2.9兆元），馬斯克解鎖了第一筆薪酬獎勵。自那以來，該公司股價繼續上漲，目前市值已經超過了豐田（Toyota）汽車、福斯汽車和現代汽車的市值之和。

馬斯克的薪酬方案是執行長與董事會達成的規模最大企業薪酬協議，其中包括2,030萬份期權，共分為12個部分。據特斯拉估計，如果所有目標都能夠實現，馬斯克可能會獲得逾500億美元（約新台幣1.4兆元）的收入。

當地時間週二，特斯拉股價下跌4.5％至1,568.36美元（約新台幣4.6萬元），將今年以來的漲幅降至275％。

要想獲得第三筆薪酬獎勵，特斯拉六個月的平均市值必須達到2,000億美元（約新台幣5.8兆元），連續四個季度的營收要麼達到350億美元（約新台幣1兆元），要麼經過調整後的利息、稅項、折舊和攤銷前利潤達到30億美元（約新台幣881.9億元）。

責任編輯：林芳如

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