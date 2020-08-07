疫情黑天鵝的出現，打亂全球產業與經濟發展，面對高不確定的未來，擁抱、加速數位轉型，打造以顧客為中心的數據驅動企業，是所有領先企業的當前要務。

面對疫情衝擊，無論是新創還是老字號企業，都積極擁抱轉型，期望能以嶄新的手法逆勢突圍，重新定義未來商務，細究領先企業的轉型秘訣，不難發現，關鍵是透過先進分析技術，將數據轉換為新黑金，以智慧企業之姿提升營收獲利表現。

協助許多企業進行數位轉型的Treasure Data亞太暨日本區數位行銷負責人李安祐表示，數位轉型要成功，必須先確定三件事情：首先是取得高層的支持，確認公司是否需要數位轉型，以及確切的短、中、長程目標；其次是調整、優化組織架構，由專職團隊推動數位轉型，讓每一位員工都可以適才適所的發揮所長；最後是持續不斷的招募跨領域專業人才、累積專業知識，由其負責加速轉型腳步。「數據驅動的數位轉型涉及的技術十分多元，包含企業行銷與銷售模式的改變以及員工工作場域與模式的改變等，需要透過培訓與招募等方式提升員工對相關技術的熟悉度與掌握度，藉此提升數位轉型成功率。」

數據驅動的數位轉型秘訣：從MarTech加速轉型腳步

在眾多數位轉型手法中，是以廣告科技（AdTech）的成效最立即顯見，是許多台灣企業進行數位轉型的第一步，對於熟悉各大廣告平台的的企業與廣告代理商來說，由甚如此。

深耕數據分析多年、協助許多企業進行數位轉型的李安祐表示，AdTech的應用範疇其實相當有限，廣告科技的優化更偏向戰術上的調整而非戰略上。相較之下，MarTech的應用領域則十分多元，例如協助品牌主在多媒體平台上跟顧客進行互動、或者是依照顧客（全通路）旅程進行精準行銷等，建議企業從三個面向選擇最適合的MarTech應用：首先是由上而下的培養數位思維（Digital Mindset），了解可以透過MarTech解決那些問題；其次是盤點目前的現況，然後，選擇適合的系統工具或服務；最後是充分參與MarTech應用專案中，不要完全外包給廣告代理商或者是服務供應商處理，藉此提升對機敏與顧客數據資料的掌握度。

「我們的目標是讓數據分析變得更加簡單，截至今日，已協助超過千家企業解決數據難題。」李安祐表示，透過Treasure Data CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台，企業客戶不僅能夠輕鬆掌握跨裝置、跨地區與跨時間的顧客行為，還能夠進一步活用數據資料以解決各種營運挑戰。舉例來說，創業102年的松下電器（Panasonic）為了優化顧客（旅程）體驗，2017年導入Treasure Data CDP將所有跟顧客有關的數據資料都鏈結在一起，如廣告、電子商務、顧客服務等部門累積的既有與潛在顧客數據資料，確認數據資料的可視化、建立360度顧客輪廓、探究顧客行為的背後原因。在日本，Panasonic分析顧客行為差異、發掘潛在顧客行蹤並發送個人化行銷方案，成功將透過電子報登錄活動的忠誠會員登錄率提升615%，以及將投資報酬率拉升20%以上。

除了Panasonic，還有許多國際知名企業透過Treasure Data CDP提升數據分析力，例如百威啤酒集團（AB InBev）在短短九個月的時間完成廠商評估、導入（系統）、驗證（成效）、擴展（應用範疇）、培訓（員工），並將來自WhatsApp、微信與Alexa等多通路數據資料匯整到Treasure Data CDP，創下30天匯整超過3億筆數據資料、定義出4百萬筆重複數據資料，從而省下36%廣告成本等耀眼成績，同時，讓百威啤酒集團的行銷人員可以在尊重消費者偏好的前提下進行多通路行銷活動。

Treasure Data偕同在地夥伴提供安全高效的數據分析服務

「Treasure Data CDP不僅能蒐集來自行動、實體與虛擬等全通路數據資料，如POS、IoT、電商網站等，還能夠進一步降低企業花費在清理數據資料、建立系統平台的時間，是企業提升數據分析力的不二武器。」李安祐進一步指出，儘管Treasure Data CDP是建立在AWS上的SaaS服務，但是，完全可以因應企業客戶需求進行客製化擴充，是企業打造顧客數據分析的最佳平台。

除了協助企業提升數據分析力，Treasure Data也很重視數據安全性，除共享AWS安全性模型，還進一步委任合格的外部審查員進行稽核，以確保處理過程、控制與服務供應商是符合安全性、機密性、適用性等標準，除此之外，還積極從五個面向協助企業客戶遵循隱私規範與優化顧客數據安全性：首先是提供管理者符合規範的使用者權限細分與指派機制；其次是提供管理者彈性的因應區域、組織、角色調整權限功能的機制；再來是採用安全宣告標記語言（SAML）協議優化身份權限管理；然後是透過稽核Log紀錄檢視與追蹤平台數據；最後是提供企業客戶設立多個帳戶的權限以利後續資料產出等。

「歷經一年餘的努力，目前已偕同數個熟悉零售、民生消費品與汽機車產業的在地夥伴深耕市場，接下來，除持續不斷向台灣企業介紹Treasure Data CDP等服務與應用案例，還會進一步擴大在地生態圈，邀集更多夥伴一起協助企業建立規模化的一對一行銷、改善消費者體驗，將行銷策略擴大到全通路。」關於Treasure Data在台灣的未來佈局，李安祐如是說道。