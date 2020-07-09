數據力決定競爭力！只要掌握五大祕訣，就能輕鬆轉動數位轉型飛輪。

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本集收聽重點

1. 如何定義轉型，企業該如何找到合適的人才，協助數位轉型？

2. 什麼是data mindset？新世代人才該如何培養數據思維及數據溝通能力？

3. 併購新創是一個海納數位人才的好方法嗎？大企業、中小企業在疫情後遇到什麼數位轉型的契機？

4. 當數位轉型成為必要而非需要，如何提高轉型成功機率？

「數位轉型是一個長期旅程，對企業來說，不僅僅是研發新產品、改變商業模式，更重要的是，將對的人放在對的位置，與時俱進的推動企業數位轉型腳步。」數位時代總主筆王志仁表示，數位轉型被許多企業認定為優先進行的工作，因為，它不僅是企業保持競爭力的基石，更是重塑未來的關鍵。

不過，隨著時代的不同，企業關注的數位轉型議題不盡相同，例如，1980年代關注的文書系統、網路服務與電子郵件、1990年代側重的企業資源規劃、供應鏈管理與顧客關係管理等e化系統、2000年代興起的電子商務與社群軟體、2010年代崛起的行動網路服務，以及2020年代關注的數據驅動的數位轉型。從企業的發展樣貌，可以清楚看到，過去的E化與數位化應用讓每一個企業都擁有一定的數據資料，可惜，因為數據資料呈現孤島的狀態，不是以系統化的方式蒐集、儲存與管理，導致數據應用的效益達不到原先期望。因而企業需要重塑數位文化、組織與技能。

想掌握後疫情新商機？數據驅動的數位轉型

「過去10年，我們嘗試透過各種改變數位科技消費者行為與行銷通路以創造新的營收獲利，例如從電子商務轉變為行動商務，以及從數位行銷轉變成社群行銷等，但是，隨著數位科技的興起到普及，單純地透過數位科技凸顯企業差異化競爭力已不夠，需要透過數據分析型塑獨特的市場競爭力。」數據分析除有助於企業拉大與競爭對手的差距，也是進一步了解市場（客戶）需求的關鍵，對此，OYO資料科學家管其毅指出，隨著網路（流量）紅利的消失，顧客獲取成本越來越高，因此，需要透過數據分析掌握更精準的顧客資料與擬定個人化行銷方案。「在接下來的5年，企業數據力幾乎等同於競爭力，因此，如何讓企業的每一位員工都具備數據DNA，尤其關鍵。」

曾協助許多企業透過數據分析進行數位轉型的Arm Treasure Data副總暨全球行銷長Tom Treanor進一步指出，許多企業都意識到數位轉型的重要性，但是，因為數位轉型極具挑戰性，且涉及跨部門、甚至是跨公司的合作，因此，不易開始，但是，新冠肺炎（COVID-19）疫情的爆發，讓全球企業不得不展開數位轉型腳步，在這個過程中，不少企業發現：堅強的數據分析能力不僅有助於推動數位轉型，更是提升企業既爭利的關鍵，因此，爭相強化企業的數據力。

為協助企業快速掌握後疫情新商機，Tom不藏私地分享打造數據驅動數位轉型的五大訣竅：首先是確認企業要透過數位轉型解決那些問題，並且排定優先順序；其次是在企業高階主管的支持下建立負責推動數位轉型的專職團隊；再來是建立顧客數據平台（Customer Data Platform；CDP）進行多元數據分析，並且透過數據清理、儲存與分析等手法，掌握關鍵洞見；然後是透過一個又一個的專案驗證數位轉型成效與極大化轉型績效；最後，同時也是最重要的是，適時地透過外部夥伴提供新技術與新服務，讓企業的資料科學家與業務（Line of Business；LoB）專家可以更快、更好的進行溝通、協作。

中小企業也能輕鬆展開數據驅動的數位轉型

面對這一場「不轉型就等死」的危機，無論規模與產業，每一個企業都積極展開、或者是加速數位轉型腳步，在這個過程中，擁有相對充沛資金與資源的大型企業或許可以相對穩健的步伐進行數位轉型，但是，對資金與資源相對匱乏的中小企業，該如何是好？

「中小企業在意的是，如何因應業務需求排定數位轉型的優先順序。」Tom以零售轉型為例指出，同樣是將線下實體銷售轉變為線上網路銷售，製造商與品牌業者的轉型方式就不同：前者需要的是虛擬通路平台，而後者要考慮的是建立品牌電商，確認優先順序後，接下來的重點是透過概念驗證（Proof of concept；PoC）專案選擇適合的數據分析平台與工具，在這個過程中，可以透過外部顧問提供協助，加速整個進程，同時，協助企業員工更快熟悉平台工具。「從我們的經驗來看，讓員工參與其中，是企業推動數位轉型專案的關鍵。」

值得特別注意的是，在數位轉型的旅程中，無論是中小企業還是大型企業都會嘗試透過策略聯盟、甚至是收購的方式加快轉型步伐。

總的來說，數據驅動的數位轉型趨勢將在未來5年達到高峰，在這個過程中，人才是關鍵，必須保持一定的彈性應變能力，才能與時俱進的掌握新思維，以新技能加速數位轉型，突圍創新局。

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