AAMA台北搖籃計畫在8年內超過200位創業家加入培育、共學，包含Appier、iKala、Vpon等，現在則正式成為獨立的財團法人基金會。

長期關注台灣新創發展的「AAMA台北搖籃計畫」，為了擴大影響力並維持新創動能的永續發展，在巨思文化（資訊揭露：《數位時代》為巨思文化所有品牌）、研華科技、緯創資通、信義房屋創辦人周俊吉及搖籃計畫校長顏漏有先生與20位新創企業的共同捐助下，正式獨立成為「財團法人台北市創業者共創平台基金會」。

會獨立的原因，是因為AAMA台北搖籃計畫原先是公益性質的組織與活動，為了追求更長遠與永續的經營，持續協助更多的創業家，才獨立成立為基金會。

目前台灣許多知名的新創企業都曾是AAMA台北搖籃計畫的一員，包含Appier（沛星互動科技）、iKala（愛卡拉互動媒體）、Vpon（威朋大數據）、4Gamers（就肆電競）等數位科技新創，與歐萊德、Pinkoi、綠藤生機、印花樂、福灣巧克力等。

獨立成為財團法人，董事會由詹宏志、簡立峰等人組成

AAMA台北搖籃計畫於2012年由《數位時代》發行人詹宏志與顏漏有共同號召發起。 財團法人臺北市創業者共創平台基金會

AAMA台北搖籃計畫於2012年由《數位時代》發行人詹宏志與顏漏有共同號召，由一群創業家與專業經理人發起成立，透過跨世代的經驗與資源鏈結，為加入的台灣創業者提供必要的支持與協助。

在獨立成為「創業者共創平台基金會」會後，董事會將由各領域的成功創業家及專業經理人共同組成，包含詹宏志、信義房屋創辦人周俊吉、前Google台灣區總經理簡立峰、肯夢創辦人朱平、夢田文創創辦人蘇麗媚，以及緯創資通、研華科技代表，期望藉由跨界、跨域的交流激盪，提供創業家多面向的觀察與建議。

AAMA計畫在獨立成為「創業者共創平台基金會」後，將會持續擴大創業家的社群力量。 財團法人臺北市創業者共創平台基金會

董事長顏漏有表示：「創業者帶領企業發展，需要持續的學習、不斷的成長。基金會的首要工作，是協助創業者及核心團隊在新創企業不同發展階段建立或強化企業經營及管理成長的能力。其次是建構一個新創與企業、政府及創業者間共創的平台。過去我們有一個很好的社群基礎，繼續擴大和深化這個社群，將是基金會推動所有資源鏈結最核心的關鍵。」

財團法人臺北市創業者共創平台基金會

國發會主委龔明鑫表示：「國發會這幾年努力促進中大企業投資新創、強化新創海外鏈結的各項方案。不謀而合的，我們看到AAMA台北搖籃計劃也都在深刻耕耘，幫助新創拓展海內外市場、及促成和企業的投資合作。很高興民間有這樣的力量在推動。」

AAMA搖籃計畫發展8年，超過200位創業家加入

雖然獨立成為「財團法人臺北市創業者共創平台基金會」，但是AAMA將延續「跨世代傳承」的精神，相關計畫也會持續推動。

2012年成立至今，透過海選的方式，AAMA每一期皆會以創業者個人特質、新創企業的成長性、市場競爭力、國際化能力等因素，選出加入的新創團隊。

透過把創業家聚集起來「共學」的方式，不只能夠互相學習，理解企業在不同發展階段所需的能力，也能打造歸屬感，建立起綿密的創業社群。再加上一對一的業師制度，如波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨合夥人徐瑞廷、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、PIXNET執行董事陳正然等超過70位在各領域的佼佼者都在導師名單中。

發展了8年的時間，也已累積200位創業家及78位導師，最新一期第9期加入的創業家包含卡個位（CutAway）、驚喜製造、沃草、耐能智慧（Kneron）等，至今AAMA的創新公司累計取得融資的金額也突破了100億元台幣。

責任編輯：蕭閔云