日本連鎖牛丼餐廳吉野家預計將關閉旗下150家門市，包括日本100家、海外50家。

受新冠疫情導致大量門市歇業影響，日本連鎖牛丼店吉野家表示，預計至明年2月底止的本會計年度將出現11年來首見的營業虧損，並計劃關閉150家門市，包括海外50家。台灣吉野家則表示，台灣市場不受影響。

吉野家控股28日表示，預料本年度營收將比去年同期下滑20.3%至1,723億日圓（16.4億美元），營業損失87億日圓（8,286萬美元）。這將是該公司自2009年度以來首次虧損，虧損幅度也創下歷來最大。

今年3至5月營收較去年同期減25%至396億日圓，淨損40億日圓，相對一年前的淨利10億日圓。下半年整體營收預計將只有去年同期的九成。

受新冠疫情持續影響，吉野家牛丼店6月同店銷售比去年同期下滑12%，旗下壽司品牌「京樽」和烏龍麵品牌「花丸」則減少約30%。不過，吉野家牛丼店因為外帶比率較高，4至6月間的同店銷售都維持在只減少一至兩成。吉野家社長河村泰貴表示，未來新商品將都以外帶為前提開發。

吉野家部分主管也實施減薪，計劃關閉的全球150家門市，包括日本國內的吉野家40家、京樽和花丸各30家，以及海外50家，占集團所有門市約5%。

台灣吉野家則表示，日本市場大舉關閉店面，對台灣市場而言並無影響，疫情之後，台灣吉野家的業績已經恢復到疫情爆發前的九成，甚至部分店家營運已恢復到疫前的九成五以上。

台灣吉野家強調，目前並無任何關店規畫。目前全台吉野家有79家店，上半年還淨增一家店。至於未來展店策略，台灣吉野家坦言，目前因為疫情不明，下半年暫無開新店的計畫。

本文授權轉載自：經濟日報

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