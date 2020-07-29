創業20年的鍋貼、水餃連鎖品牌「八方雲集」準備登錄台灣興櫃市場。

創業20年的鍋貼、水餃連鎖品牌「八方雲集」準備登錄台灣興櫃市場。在尚未IPO （首次公開發行）之前，搶先來看它們有哪些表現值得關注。

首先，八方雲集在〈109年度員工認股權憑證〉公開說明書裡，揭露了「台灣鍋貼王」的市場地位。與同屬性品牌相比，八方雲集的門店數至2019年底已有981家，約是四海遊龍的4倍、五花馬水餃館的10倍。

八方雲集以中央廚房模式經營，透過約60部物流車每日配送鍋貼皮、水餃皮、小菜等半成品與成品食材，搭配已具規模的門店數，去年寫下營收48.3億元，稅前純益6.27億元，EPS（每股盈餘）8.09元成績。

目前，整個八方雲集國際集團下共有：八方雲集、梁社漢排骨、百芳池上便當、八方台式麵屋等4品牌，海內外總店數約1,032家，其中約85%為加盟門市。隨著未來門店數增加，意味著需投入更多資源在店面管理、品牌形象維護。

值得注意的是，八方雲集雖是餐飲品牌，但在他們的營業收入比重中，「餐飲服務」卻非占最大宗，2019年貢獻比重為35.87%（17.33億），反倒是食品加工營收比重超過50%（26.04億），且和前年相比呈現餐飲收入略減、食品營收微增現象，這可能跟逐年這間台灣鍋貼王的營運成長來自加盟，而不是直營店鋪的增加。

再從企業發展歷程來觀察，八方雲集近年來的發展腳步相對創業早期快速。如2017年導入街口支付、LINE PAY等行動支付；隔年在台灣、香港推出梁社漢排骨、百芳池上便當等品牌，開賣炸排骨/滷排骨飯、 香酥雞腿飯、紅糟肉飯、滷肉飯便當等各式飯類餐點 。

根據台灣連鎖暨加盟協會統計，2012年至2018年餐飲連鎖品牌數由624個增加至998個，共增加374個品牌；連鎖總店數由28,880家增至34,158家，共增加5,278家。但平均每個品牌的營業店數由2012年46家減少為2018年34家。

八方雲集認為，這表示目前有太多業者瓜分台灣市場，因此如何走出台灣、跨足國際，是台灣連鎖加盟業者必要的發展策略。例如「珍珠奶茶」有國際知名度 ，帶動CoCo、春水堂、貢茶，日出茶太、快樂檸檬等品牌都有不錯的表現。另外，85度C、鼎泰豐都是在國際頗具知名度的台灣品牌。

門店成長數量，是餐飲類股重要的觀察數據之一。由於八方雲集整體營收有74.17%來自台灣市場；中國（含香港）市場業績僅占四分之一。

八方雲集在官網強調，集團自2008年進入香港市場、2014年前進中國大陸，門店數曾達110家。不過，台灣鍋貼王的海外之路並非都一帆風順，像是公開說明書中載明：「深圳區市場已結束營運並完成清算；蘇杭區計畫結束經營；大連與福建則在努力提昇品牌知名度。」

雖有香港與台灣市場的好表現撐腰，八方雲集正式IPO後，能否創造更好的國際化成績，將是投資人眼中的重點好戲。

責任編輯：蕭閔云