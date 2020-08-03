烤肉宅配起家的「七里香」，只花了一年時間就改變企業的模式，將戶外宅配市場上建立的品牌價值延伸到家庭生活中，成為一個貼近生活的領導食材品牌。

雞胸肉可說是飲食界由黑轉紅的代表，過往，台灣人一直不愛吃，總覺得肉很柴、不美味，但自從被日本美食餐廳指南「GURUNAVI」選為國民美食後，雞胸肉就一路從日本紅回台灣，加上其所具備低脂低熱量、高蛋白質特性，廣受健身人口和愛美女性的歡迎。過去一年，以低溫烹調「舒肥法」料理的即食雞胸肉，在台灣就已經銷售超過上百萬片，包括老牌食品廠、肉類加工廠、網紅、新創團隊都瞄準這塊舒肥商機，紛紛推出相關產品。

雞胸肉低脂、低熱量、高蛋白質特性，廣受健身人口和愛美女性的歡迎，七里香瞄準市場需求，推出口味豐富的舒食雞胸肉 七里香

而從烤肉宅配起家的「七里香」，雖然從2019年底才開始擴大生產，卻成功打敗市場眾多前輩，進駐健身工廠位於雙北地區的7間廠館，不只在現場販售舒食雞胸肉，還提供團購宅配服務，而且還在持續拓點中。此外，「七里香」還一舉推出多款家庭燒烤料理，例如：美式肋排、串烤系列等，打破烤肉只能在戶外場域的限制，讓消費者在家中也能快速品嘗到燒烤食物，這系列也被平價超市頂好、頂級超市JASONS以及家樂福相中，成功進駐賣場。

究竟是什麼原因，讓這些通路業者願意和「七里香」、這個即食商品市場上的新面孔合作，除了品質、口味以外，在既有烤肉宅配市場上建立的品牌價值，是最大關鍵。

七里香

關鍵1：經營品牌、建立市場定位與價值

與其他台灣中小企業不同的是，七里香從成立的第一天起，就定下經營自有品牌的目標。

七里香創辦人廖國廷表示，從小跟著家中長輩接觸生意，耳濡目染之下也希望將來能從事零售批發相關的工作，只不過那個時代都是以貿易買賣為主，沒有品牌經營觀念，直到2007年台灣電商市場起飛，才萌生創業念頭，透過電商平台販售烤肉食材並直接宅配到消費者手上，希望能在網路上打響品牌知名度。

雖然現在消費者很習慣上網買生鮮食品，但2007年時，台灣的電商平台都還處在販賣衣服、鞋包、美妝或3C產品的階段，對於生鮮食品的採購，還是傾向去實體通路，才能確保食材新鮮度。為了突破消費者心防，廖國廷當時做的第一個決定就是自建官網，以示對自家產品的負責，同時強化官網上的圖文排版，力求直覺、美觀、好操作，而且每隔2~3年就會進行改版。

「每一次改版後所增加的新功能，都是當時領先市場的創舉，所以常常推出半年後就會看到同業模仿，最後變成整個產業的標準配備，」廖國廷半開玩笑地說，改變並不是隨興所至，而是要不斷觀察市場或消費者痛點，並思考如何改善，在解決顧客問題後，才能提升附加價值，在這樣的思維基礎下，七里香幾乎都是第一個引領市場改變的先驅者。

舉例來說，七里香原先將烤肉食材與器具搭配成固定組合，後來參考速食店業者的餐點設計方式，將烤肉器具變成副餐一樣，提供消費者自由選擇的彈性；又如早期烤肉宅配業者搭配在組合中的烤肉爐，大多是市場最低價的產品，之後七里香率先引進站立式烤肉爐，如今許多同業也都跟著提供站立式烤肉爐。

除了官網設計，廖國廷也運用產品包裝加深品牌印象，不只在產品印上七里香的品牌Logo，並在出貨時附贈圍兜，而且每年都會設計不同主題，塑造市場話題性，再搭配美食部落客、網紅...等網路行銷手法，漸漸在市場上建立起口碑，成為烤肉宅配市場上的第一品牌。

關鍵2：持續轉型、創造企業永續競爭力

在烤肉宅配市場上的成功，為七里香開發即食商品打下良好基礎。表面上來看，烤肉宅配與即食商品，是兩種截然不同的產品，但對七里香而言，這不過是再一次啟動產品轉型的過程。

七里香將觸角延伸到即食市場，讓民眾可以在家輕鬆體驗料理樂趣 七里香

七里香在多年之前就已經啟動商業模式的轉型，從B2C跨足到B2B市場，為餐廳或露營區業者供應烤肉食材，然而即便擴大了商業模式，也無法克服烤肉本身的季節性及氣候限制。

因此，七里香決定再一次轉型，將觸角延伸到即食市場。廖國廷藉由身邊一位認識30年以上的老大哥所給予的建議，以及諸多關於未來市場的想法，一起加入共同打造七里香的即食產品內容，從採購相關機器、打造高品質的食品廠、並增聘專業廚師與品管相關人員，負責即食商品的研發和製作推廣，除了舒食雞胸肉外，還有以舒肥法料理的雞腿、杏鮑菇、玉米筍等，以及不同口味的義大利麵，讓民眾在家也能輕鬆料理。

未來，廖國廷不只要繼續發展即食料理，更希望能藉由老大哥的力量實現心中的平台夢，讓七里香變成台灣的飲食平台。也因此，自2020年開始，七里香每一季都製作一份實體DM與電子書，內容不只是介紹七里香產品，還涵蓋很多飲食相關的服務或內容，像是廚房用具、餐廳、食材等，將七里香打造成一個飲食平台，匯聚所有和飲食相關的產品或服務，不只創造產業間的互利雙贏，更希望提供更多豐富資訊，增加與消費者間的黏著度，讓七里香成為台灣飲食平台第一人。