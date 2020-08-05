矽晶圓大廠環球晶公布第二季財報，不僅12吋需求強勁，下半年也將受惠於5G、居家辦公等需求持續帶動矽晶圓成長。但成長背後，徐秀蘭仍點出存在3個隱憂。

根據SEMI（國際半導體協會）的觀察，由於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）對於市場帶來不確定性的因素，今年下半矽晶圓市場將出現兩種極端情況，其一是疫情持續衝擊下，全球矽晶圓市場銷售下滑；又或是晶片需求強勁反彈，帶動矽晶圓銷售上升。

台積電在今年第二季法說會中上調全年資本支出，來到160～170億美元（約合4,800～5,100新台幣），更預測2020全年營收有望比去年成長2成、晶圓代工產值年增17～19％； 當晶圓代工龍頭看好前景的前提下，位處產業上游、全球市占率第3（18％）的矽晶圓大廠環球晶會如何看待？

12吋產能滿載，徐秀蘭點出背後3隱憂

在昨（4）日第二季法說會上，環球晶董事長徐秀蘭樂觀的表示，2020下半年不僅整體營運穩定，12吋矽晶圓的需求更是強勁、目前產能利用率接近滿載；同時，隨著5G的發展將帶動半導體產業明年的表現，她認為，2021年矽晶圓市場的狀況將相當健康。

徐秀蘭樂觀看待矽晶圓市場的表現，認為在5G、HPC等應用的帶動下，明年矽晶圓市場整體樂觀，但疫情、國際情勢跟匯率則是影響成長的不確定因素。 環球晶官網

話雖如此，徐秀蘭仍點出心中的3個擔憂：首先是武漢肺炎疫情是否會捲土重來、影響第二波大規模的封城；再者，包括中美貿易戰等因地緣政治而起的各種國際紛爭；第三，則是匯率因素。

不只急單，「防疫有成」也是穩健成長因素

環球晶今年第二季的表現亮眼，合併營收為137.01億元、較上一季成長1.38％，營業毛利52.84億元、較上季成長7％，營業淨利42.29億元、較上季成長11.2％，歸屬於母公司的稅後淨利33.97億元、季增18％，稅後每股盈餘（EPS）達7.81元，是近一年來的新高。

環球晶第二季受惠於醫療電子急單、居家辦公等應用的需求，第二季表現較第一季營收成長1.4%，稅後每股盈餘7.81元更是近一年的新高。 pixabay

環球晶第二季主要受惠於醫療電子的相關急單，以及因居家隔離政策而發酵的數位服務，加上遠距工作帶動的週邊配備，包括電腦、雲端、伺服器與數據中心等出貨量大增所致，且客戶紛紛建立安全庫存，以避免供應鏈中斷，使環球晶圓上半年出貨穩定。

環球晶表示，疫情衝擊商業經濟活動，但台灣半導體產業表現穩健，不僅仰賴防疫成效，我國半導體上下游產業鏈完整，也在疫情之下發揮作用。

5G加熱半導體市場，車用需求2021年看漲

面對2020下半年，徐秀蘭指出，全球都將5G視為經濟復甦解方，紛紛投入佈建5G相關設備，其中，5G相關裝置的半導體含量持續提升，也將帶動矽晶圓在接下來的成長需求；目前12吋晶圓下半年維持滿載外，8吋晶圓（除部分磊晶外）也都是滿載，至於6吋晶圓則有7成左右的產能利用率。

不僅5G，今年不被看好的車用裝置需求，徐秀蘭也認為，在2021年將有所回溫，這也有助於提升6寸晶圓的產能利用率。

自駕車相關議題在疫情的衝擊下，今年表現市場普遍不看好，但徐秀蘭認為，2021年車用需求將有機會回溫、帶動半導體產業成長。 shutterstock

至於韓國的12吋新廠，原先預計第3季量產，但受疫情影響而延後，預計會在今年第四季投入量產，目前已有客戶簽下長期供貨合約，平均單價也高於現有矽晶圓報價。雖然因為攤平折舊成本，將使環球晶毛利率可能在下半年略為降低，但依舊將對環球晶的營收帶來不少貢獻。

在疫情以及地緣政治等因素下，韓國12吋新廠已通過一線大客戶認證，將是環球晶為引起客戶對於台灣供應鏈的重視，進一步做出的應對策略，能夠更有效率的滿足客戶所需。

責任編輯：張庭銉