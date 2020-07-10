新冠肺炎進入下半場，記憶體在上半年度受到伺服器、網通等需求，帶旺整體業績表現。但南亞科對下半年展望仍審慎樂觀，總經理究竟看到哪些不確定因素？

國內記憶體大廠南亞科於今（10）日公佈第二季財報，受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，帶動居家辦公、遠距教學等伺服器及網通需求強勁，合併營收為164億8900萬元，較上一季增加14.4%，且第二季DRAM平均售價以及銷售量皆季增中至高位數百分比，也是第二季表現亮眼的因素。

但被問及記憶體下半年的態勢，南亞科總經理李培瑛表示， 即便要邁入傳統旺季，但仍須審慎樂觀，也點出「武漢肺炎」跟「中美貿易」依舊是兩枚不定時炸彈。

李培瑛指出，以第三季來看、記憶體DRAM還是會受遠距辦公、虛擬教學以及電子商務等需求，促使雲端資料中心伺服器持續穩定成長；此外，智慧型手機以及消費性電子的需求也有機會回溫，其中他也點出電視的需求下半年將有所好轉。但被問及第三季的預期時，保守表示平均售價跟銷售量能與第二季持平就好，為何南亞科對接下來的期待僅是如此？

Q3旺季不旺？疫情是否衝擊市場需求成關鍵

就目前南亞科的營收表現來看，包括電視、遊戲等消費型DRAM約占60%，而伺服器、PC等為主的標準型DRAM則約占25%，剩餘的15%則屬於手機應用、移動型電腦等低功率DRAM。

李培瑛表示，第三季雖仍有伺服器、5G、網通等議題帶動需求，但仍須注意疫情的發展跟中美貿易戰，因此預期DRAM平均售價跟銷售量若能與第二季持平，就算是表現不差。 簡永昌攝影

李培瑛表示，目前伺服器的需求是第三季重點，但可能不如上半年疫情開始的這般強勁。此外，企業的資料中心需求持續穩定，但如Facebook、Google等廣告型的資料中心業者，因疫情而影響多數廣告主下廣告的意願，也衝擊到伺服器的需求，間接影響到DRAM的供應，但這在南亞科的業務表現上都是少數。

他也同時透露，目前南亞科的業績表現有滿大一部分來自伺服器的貢獻、約佔目前營收的5～7%，靠著市場上對於遠距教學、居家辦公甚至是5G開台的帶動下，希望能在年底達到單月營收占比1成的目標。

至於手機部分，李培瑛表示由於上半年疫情影響讓不少手機業者的上市時程延後，導致下半年將有可能有「報復性」的新機潮，配合手機品牌的衝刺以及第三季傳統旺季的需求，有機會彌補上半年受衝擊的業績。但李培瑛也指出，仍須持續觀察疫情的走向以及整體經濟的脈動，是否可能因為疫情的反撲導致終端市場的需求降低，他也不諱言、某些市場仍處於不健康的狀況。

中美貿易延燒，南亞科：DRAM自己設計、暫無影響

近期又再度延燒的中美貿易戰也是李培瑛關注的重點，他認為若國際局勢發展更為緊張的話，受影響的將不只是中國大陸，全球總體經濟也可能被拖累。

中美貿易戰之下南亞科也謹慎應對。雖DRAM是自己設計，對於供貨給華為、海思未有太大衝擊，但李培瑛認為若局勢擴大將不利於全球經濟的發展。 shutterstock

美國對華為的打壓是否會波及南亞科的表現？針對這點，李培瑛表示南亞科將在合法的範圍內盡力支持客戶，就華為的部分並沒有直接的影響，依舊可以提供標準規格予華為，而海思雖有設計上的影響，但目前南亞科在DRAM上都是自己設計的關係，所以沒有受到波及，但接下來仍會小心謹慎。

10奈米研發順利，1B試產將提前至2021年

展望接下來南亞科的發展，李培瑛表示預計在2021年下半年會有大量的資本支出，主要是針對目前10奈米1B的研發或1A的大量生產做準備，短期內在產能上，將不會有擴增產能的動作。

年初南亞科大動作宣布10奈米X、Y世代技術將不再仰賴美光的授權，改採自主研發，並分成1A、1B以及1C三個世代，每個世代的晶圓單位顆粒數會增加約3成。1A預計於下半年試產，預計將應用在伺服器、PC端以及遊戲機、VR等消費型產品；至於原訂2022年導入試產的1B，因為有了1A研發的學習經驗以及團隊資源的增加而加速研發速度，李培瑛肯定地表示1B試產時程將提前至2021，也很期待能提供客戶新的技術。

責任編輯：陳映璇