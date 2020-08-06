上台做簡報時，觀看者的注意力很有限，太多表格反而更失焦！只要有技巧性地修改表格，並活用甘特圖、熱區圖等圖表，就能輕鬆抓住觀眾眼球！

一旦簡報出現表格的樣子，觀眾會自動從左欄讀到右欄，從上列讀到下列，比較不同數值。然而，使用表格也有壞處，就是在簡報時，觀眾有時會太認真地看表格，反而沒有注意聽講者想講的重點。因此，非必要，簡報中盡量少用完整的表格。

PPT表格錯誤示範：框線過粗、顏色過於鮮明

若非得使用表格，務必注意框線的粗細，太粗反而會干擾閱讀，建議使用灰色框線。

超粗邊框，容易模糊焦點。 經理人特刊 第 33 期 搞定 PowerPoint

PPT表格較好的做法：熱區圖，凸顯想講的重點

另一種解法則是熱區圖（如圖2），在表格內加上顏色，以凸顯「年收入下降的季度與地區」。使用熱區圖手法，必須想清楚你要闡述的論點是什麼，才能發揮最佳效用。如果使用超過一種顏色，各種顏色代表的意義要另外列出。

善用熱區圖聚焦訊息。（圖2） 經理人特刊 第 33 期 搞定 PowerPoint

修改表格設計的3個步驟

如果想修改表格設計，操作的步驟如下。

經理人特刊 第 33 期 搞定 PowerPoint

點選你的表格資料。 找到「表格設計」索引標籤。 修改「網底」及「框線」。

進階：你可以用表格功能做到兩件事

放大重點

經理人特刊 第 33 期 搞定 PowerPoint

複製想放大的那一欄資料（B手機）。 在投影片空白處貼上複製的資料，將它等比拉 疊加到想放大的那一欄資料上方（原本的B手機欄）。 調整表格設計中的「網底」，將顏色改為亮黃色。 使用表格設計中的「效果」，增加立體陰影。

甘特圖

經理人特刊 第 33 期 搞定 PowerPoint

建立表格、輸入要安排時程的專案、橫跨的月份。 使用「表格設計」中繪製框線功能，選擇「虛線」重製同部門內的專案框線。 按照專案走期，在對應的儲存格使用「網底」，填入顏色。 同部門的專案以同一種網底顏色表示，可看出兩部門的區隔。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

本文授權轉載自：經理人月刊