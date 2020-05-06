「甘特圖」可以讓團隊成員一眼看出每個工作項目該啟動和完工的時間，不過精美的甘特圖該怎麼製作出來？其實Excel可以幫到你，簡單完成甘特圖！

Step1.輸入工作項目和開始日

甘特圖主要用來表示各個任務執行的時間，所以製表時要包含三個要素：任務列在第一欄，第二欄輸入開始日期，第三欄輸入持續天數。

Step2.選取橫條圖

選取三個欄位的所有資料，再點選「插入」裡、橫條圖中的「堆疊橫條圖」，平面或是立體的圖案都可以。

Step3.取消左橫條的顏色和框線

圖表內會有兩種顏色的橫條，選取左邊的顏色橫條（範例為藍色），按右鍵點「資料數列格式」，選擇「填滿」，勾選「無填滿」，就可以隱藏橫條。

Step4.建立右橫條的資料標籤，並修改座標軸

刪除左邊橫條後，剩下的右橫條代表各任務持續時間。如果可以直接在橫條上顯示「持續天數」更能一目了然，而水平座標軸標示的日期，最好間隔在第一個任務起始的日期和最後任務的中止日期之間，因此需要再調整座標軸的日期間隔。另外，可以考慮將垂直軸的項目反轉依次序排列，讓每個任務按照順序、由上而下排列，圖表會更易讀。做法如下：

選取剩下的橫條（範例為紅色），按右鍵點「新增資料標籤」，所橫跨的天數就會顯示在橫條內。

在版面配置下點「座標軸」，先點入「主水平軸」，選擇「其他主水平軸選項」。

點進「座標軸選項」，開始設定座標軸數值，可以先將最小值選「固定」，輸入你要的開始日期（範例為1/1），「最大值」與「主要刻度間距」會依據圖表的日期區間調整，你也可以自行輸入想要的數值。

設定完水平軸，接著要設定垂直軸。點入「座標軸」內的「主垂直軸」，選擇「其他主垂直軸選項」，於「座標軸選項」內勾選「類別次序反轉」，垂直軸的排列就會依照順序（範例為A到D）。

甘特圖就完成了：

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：經理人月刊