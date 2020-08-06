疫情重創全球產業，企業管理階層必須重新思考現有業務結構和運作方式是否可行，並檢討改變方向，「敏捷」將會是後疫情時代最被看重的超能力。

COVID-19重創全球經濟，儘管多數企業為當前經濟現況苦苦掙扎，反觀那些數位化程度高的企業卻能持盈保泰，也凸顯「數位轉型」的重要性，如何「敏捷地（Agile）」將想法和模式落實到實際執行與生產上，正是目前企業在這次災難中最希望擁有的超能力。

進入後疫情時代，當下企業組織正在磨合並適應遠距工作的模式，從工作時間安排到與客戶會面的方式都發生質變。儘管團隊努力維持生產力，但仍需一段學習曲線，才能適應當前的遠端工作機制，直到形成另一種「新常態（New Normal）」。

舉例來說，從大隔離開始，大多數員工需要迅速切換到遠端工作，同時維持較高的數據安全、開發速度和營運品質，與此同時，客戶端也在改變中，像是專案項目被暫停或加快，預算修改頻仍等等。

適應後疫情時代的多變節奏，企業張臂擁抱敏捷開發

面對瞬息萬變的大環境、客戶需求隨時更迭，為了縮短響應周期、促進工作效率，企業重新審視專案管理與技術實踐的方式，也讓2001年就被提出的敏捷宣言（Agile Manifesto）捲土重來，所衍生出的敏捷軟體開發（Agile software development）、敏捷管理（Agile Management）等方法論，讓企業組織與員工在大流行期間能夠迅速「適應」變化中的專案開發、IT系統、生產流程與營運模式。

根據敏捷服務供應商Digital.ai的「企業敏捷狀態年度報告（Annual State of Agile Report）」統計，企業組織採用敏捷開發有幾項優勢，包括88％的受訪者認為他們更有能力因應不斷變化的優先事項，83％的人提高了團隊生產力，81％的人認為團隊士氣和工作動力接因此而提高，還有81％的人加快了產品上市時間。

除此之外，從1994年開始研究IT專案成功率的StandishGroup，在一項研究中收集了2013年到2017年4000個專案項目的數據資料，他們發現「敏捷式」方法比傳統的「瀑布式」方法的成功可能性高出2倍，而傳統專案的失敗或被取消的可能性則多了3倍。

以大型企業為例，過去主要的開發模式較為傳統，多以企業內部的IT團隊為開發主力，然而，隨著數位化程度逐年提升，許多大型企業的「數位資優生」張臂擁抱敏捷開發，像是生活消費龍頭聯合利華（Unilever）與汽車商Volvo皆積極引進創新的開發方式，從敏捷的基礎知識著手，藉以發展出有如網路公司或IT企業般靈活性與適應力兼備的開發能量與數位競爭力。

值得注意的是，「敏捷」的指導原則是為了使團隊可以一次專注於一項任務，並具有隨著客戶需求和市場變化而迅速做出響應並進行調整的能力。而這種方法的關鍵是：如果一次嘗試太多事情，團隊最終將因不堪負荷，在混亂中失敗。

即時滿足消費者迫切的需求，「敏捷」的聯合利華6周推出抗疫洗手液

有鑑於全球生活消費產品市場的高度競爭，消費者喜好驟變，聯合利華矢志成為一個端對端的敏捷性組織，在行銷計劃、供應鏈、物流和產品製造都需要快速應變以符合不斷變化的消費期望，大幅縮短產品生命週期來滿足消費者各式各樣的新需求。多年來，聯合利華著手建立了一種頻繁溝通和合理問責的遠端工作文化，而這種快速反應、排除障礙的敏捷特性，正好在這次疫情中獲得印證。

聯合利華執行長艾倫·喬普（Alan Jope）表示，冠狀病毒侵襲擊後不久，Suave洗髮精和Dove沐浴乳的製造商就積極擴充了之前規模很小的洗手液業務，隨著市場需求驟增，機動性的重新調整了旗下生產線的用途，將洗手液製造從原本的兩個拓增到60多個製造工廠。短短五個月內，品牌產能提高了600倍，並且在65個新市場推出了消毒產品。包括清潔噴霧劑、洗手液等等，這類消毒產品的銷售額在第二季成長了26％。

更快的上市時間需要更多的測試以及更高的品牌忠誠度。聯合利華人力資源執行副總裁邁克爾·克萊門蒂（Michael Clementi）在一場演講中表示，「當世界需要洗手液，我們在6個星期內，將7種產品從創意推向市場。企業想要成為敏捷組織，學習和快速失敗是過程的一部分。當速度成為關鍵時，以嘗試、冒險、學習來縮短週期時間的文化，讓團隊建立了更高的責任感和敬業度。」根據聯合利華的員工調查顯示，敏捷團隊讓他們高效工作的信心提升了8％，還消除了不同團隊間的障礙。

Volvo汽車想做出「有輪子的電腦」，積極變身「敏捷」企業

汽車業正歷經革命性的變化，汽車電動化、自動駕駛、車聯網、共享經濟可以說是全球汽車產業數位轉型必然的發展趨勢，Volvo擁有約4萬名員工，每年產能約70萬輛汽車，在科技進展和響應能力的雙重壓力下，如何做出一台符合潮流的「有輪子的電腦」？汽車產業最受注目的就是新車上市的時間表，必須被嚴格的執行。下一個型號將在某個日期交付，決定了就必須被完成。一般一個新的型號必須在距離現在的兩年半內完成，這種信念幾乎在所有汽車公司都成立。

畢竟消費者不想花太多時間選擇想要的功能，然後再等待十個月以上才能買到理想中的那台車，他們想在一開始就選購一台擁有所有先進功能的夢幻車種。Volvo汽車產品創造的持續改進和變更負責人Anna Sandberg進一步指出，汽車製造從始於計劃，車廠必須訂購所需的所有物料，以便為開始生產做好準備。所有材料必須在正確的時間到位，必須很早就提前預定。否則將面臨巨大的供應缺口，期間就需要透過敏捷開發來維持運作，一旦發現問題，就即時提出替代方案。

Volvo在2017年初導入規模化的敏捷管理框架SAFe，啟動了「敏捷產品流」計劃，以適應不斷變化的產品需求與開發過程。當軟體管理團隊決定讓員工一起使用SAFe，便對工作人員展開了強化培訓，花費了超過15萬個工作時數來培訓各個方面的敏捷人員以及約2,000名的SAFe主管，讓員工深入了解什麼是SAFe及工作原理。Volvo歷經兩年半的敏捷轉型，從敏捷軟體開發、軟硬體產品開發，再拓展到整個企業的敏捷管理，在2019年12月正式結束了基礎的免捷轉型階段，進入持續改進的階段，然而這場敏捷之旅仍在繼續中。

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責任編輯：林芳如、錢玉紘

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