全美近期出現「銅板數量不足」的奇怪現象，不少店家都暫時婉拒現金，或是只有在消費者能付出剛好的金額時才收，究竟「銅板荒」背後的原因是什麼？

想像一下，你今天走到巷口超商，隨手拿了瓶冷飲打算等等配雞排，走去櫃檯前，從口袋摸出一張百元鈔要給店員結帳，正當你伸手準備接過找零時，對方卻兩手一攤並告訴你：「抱歉，目前店內銅板不足，無法找零。」

這就是現在部分美國商店遇到的尷尬情形：銅板荒。

席捲全美的「銅板荒」

在一般民眾的生活經驗裡，「商店無法找零」是個罕有的現象，久久才會遇上一次。

但近期，「商店無法找零」卻成為美國的一種新常態，商家開始貼出「不接受現金支付」、「只接受信用卡」這類的公告，上述皆顯示美國遇上了「銅板荒」。

銅板數量其實夠，只是銅板不再流動

在專家眼裡，「銅板數量不足」只是一個結果，「銅板流動循環中斷」才是真正的問題。

換句話說，美國其實擁有足夠的銅板數量，只是不像過往一樣自由地在商店、消費者之間流動，才會造成眼下的「銅板荒」。

美國聯邦儲備委員會主席鮑爾（Jerome Powell） 6月在接受國會質詢時表示：「從某種程度上來說，經濟體系中銅板的流動循環中斷了。」

美國哥倫比亞大學商學院的財務專家馬怡名（Yiming Ma，暫譯）表示：「比起銅板數目不足，『銅板流動循環中斷』是一個更精準的描述方式。這也意味著，只要銅板能恢復正常流動，就能緩解目前的問題。」

地球圖輯隊

一名拜訪美國華盛頓特區一間星巴克的網友，就看到星巴克貼出的公告：「目前國內遭逢銅板荒，我們只接受剛好的零錢或是使用電子支付。」

「銅板的流動循環中斷」是什麼意思？

想要搞懂專家們說的「銅板的流動循環」，試著想像「一枚銅板一周的旅行地圖」會更容易理解。

周一早上，沃爾瑪（Walmart）商場的收銀員拿出一枚銅板，交給一位爸爸。周二，爸爸將這枚銅板交給小男孩，成為當天校外教學午餐的餐費。

校外教學中，小男孩將這枚銅板交給麥當勞店員，交換一份兒童餐。周四，麥當勞的會計帶著這枚和其他數百枚銅板到銀行，換成一美元鈔票，準備尖峰時段找零用。

周五，加油站的會計拿到這枚銅板和其他數百枚銅板，這枚銅板也再度進到收銀機裡，等待開啟下一趟旅行。

銅板在不同人手上流動

在上面這個簡單的小故事中，一枚銅板在一周中數度在「消費者—商店—銀行」之間流動、循環，在各種交易環境中被使用，沒有任何一方長期佔據，銅板在不同人的手上發揮功能，這就是專家們口中「銅板的流動循環」的大致意思。

兇手又是......COVID－19

可是，在COVID－19（俗稱武漢肺炎）的攪局下，銅板的流動循環中斷了。美國聯邦準備系統（Federal Reserve）歸納了三個主要導致銅板流動中斷的原因：

全美的銀行、民眾主要會使用銅板支付的商店，例如：投幣式洗衣店等，都因封鎖而暫停營業，導致銅板的流動循環停滯。

美國鑄幣局（U.S.Mint）生產新銅板的速度在封鎖期間歸零，復工後也受限防疫措施，產量大減，使得市場中流動的銅板數量變少。

復工後，民眾傾向使用信用卡支付這類肢體接觸較少的消費方式，銅板的流動循環便停滯在消費者家中。

小商家、主要使用現金者大受影響

對一般消費者來說，這只是暫時的不方便，必須改靠信用卡或是準備剛好金額給商家。

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可是，對小商家或沒有銀行帳戶而非常倚靠現金的人來說，可能就是一場災難。

提供信用卡支付也是成本

商家要讓消費者在店內使用信用卡，必須要付出部分成本。因此，對收入本來就不高的商店來說，COVID－19（俗稱武漢肺炎）疫情已經讓他們十分艱辛，銅板荒讓他們的情形雪上加霜，如果此時還要開通信用卡支付系統，又是額外的負擔。

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因此，才會出現部分商家要求民眾：如果要使用信用卡付費，就必須消費到一定額度的情形；也有店家希望消費者支付剛剛好的現金，讓業者無需找零。

那些沒有信用卡的人

對於那些收入偏低、信用紀錄不足，或是銀行不願意讓他們開戶的人來說，許多商家改要求民眾以信用卡支付，會使他們的生活陷入麻煩。

北角銀行（Northpointe Bank）存款部門的副理克蘭西（Bill Clancy）說：「我十分擔心國內那群只能靠現金支應日常所需的人。如果商店拒絕接受現金，或是只接受剛好的現金，使他們無法像正常時候一樣消費，會對他們造成什麼影響？他們會因此無法支付帳單、購買生活必需品嗎？」

銅板荒，美國如何解？

想要解決銅板荒，最簡單的方法就是生產更多銅板。美國鑄幣局已經宣布增產，6月的銅板產量已經調升至12億枚；2020年剩餘月份也將在維持在每月13億5,000萬枚的水準。

鼓勵銀行降低存入銅板的門檻

美國政府也鼓勵銀行降低民眾將銅板存入帳戶的難度，並呼籲銀行在向政府申請提供銅板的時候，申請剛好所需的數量就好。

鼓勵民眾多多使用銅板消費

美國鑄幣局也公開呼籲大眾，希望民眾儘速恢復使用銅板消費的習慣，或是將銅板存入銀行、兌換成鈔票，恢復銅板在美國境內的流動與循環。

「只要每個人都願意盡自己的一份努力，美國的銅板荒問題自然就能迎刃而解。」美國鑄幣局在聲明的最後寫道。

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責任編輯：林芳如、錢玉紘

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