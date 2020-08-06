永豐金透露，旗下「大戶DAWHO」數位帳戶用戶數已經突破47萬，將有機會在今年超越王道銀行，搶攻下市佔第三的寶座，背後的關鍵是什麼？

純網銀開業進入倒數，沒有實體分行、線上通路為主的特色，將改變金融業的商業模式。

主打線上開戶、沒有存摺、App操作為主的「數位帳戶」，則是傳統銀行強化競爭力的下一個新戰場，且規模持續在擴大中。

永豐金本周在法說會上透露，旗下的「大戶DAWHO」數位帳戶規模持續成長，推出短短一年，用戶數已經突破47萬戶，將有機會在今年超越王道銀行，搶攻下市佔第三的寶座，關鍵是什麼？

永豐大戶突破47萬，年底有望攻下市佔老三

數位帳戶是各銀行拚轉型較勁的重點，去年（2019）六月永豐推出數位帳戶「大戶DAWHO」時，當時市面上已經有29款數位帳戶產品，相較同業腳步慢上不少。

純網銀 數位銀行 網路銀行 代表業者 將來銀行、LINE Bank、樂天國際商業銀行 王道O-Bank、台新Richart、永豐大戶DAWHO 各家傳統銀行 特色 沒有實體分行、能進行所有傳統銀行業務，透過異業結盟打造生態系，刺激金融服務創新。 數位帳戶沒有實體存摺、可以設立實體分行，不過多為線下體驗性質；服務範圍跟一般銀行沒有區別，所有服務皆透過網路進行。 能執行轉帳、查詢餘額等簡單金融服務，部分服務受到銀行營業時間限制。

永豐金控總經理朱士廷在法說會中表示，截至今年上半年，大戶用戶數已經突破47萬戶，當中純新戶（完全沒跟永豐往來過的客戶）就佔了77%、平均年齡33歲。

這個成長幅度究竟有多大？

根據金管會今年第一季公布的數據，數位帳戶用戶數，以台新Richart的198萬戶居首、國泰世華koko58.4萬戶居次、王道銀行43.5萬戶第三，永豐大戶當時以37.1萬居第四。

截至今年上半年，大戶用戶數已經突破47萬戶，當中純新戶（完全沒跟永豐往來過的客戶）就佔了77%、平均年齡33歲。 永豐銀行

也就是說，光是今年第二季，永豐大戶就增加了10萬的新戶，市場看好在今年底前，就能超越王道，攻下市佔老三的寶座。

一季增加10萬用戶，關鍵是什麼？

永豐金一季成長10萬用戶，背後有兩大關鍵。

關鍵一：活存利率、信用卡優惠帶動

一般來說，銀行活儲存款利率大在0.1%至0.2%之間，不過數位帳戶都會透過高利來吸客，原本台新Richart存款在新台幣100萬以內，享有1% 活儲利息，不過去年底宣布將1%優存額度調降50萬，超過50萬利率只剩0.4%；此外，今年三月受到Fed降息影響，Richart美元、人民幣、澳幣的存款利息都被大砍，讓許多因高利而使用Richart的用戶，因而出走。

永豐大戶雖然優利活存額度上限同樣為50萬，不過活存利率給到1.1%，且免費跨行轉帳、提領額度也比台新Richart多。此外，永豐還推出數位帳戶客戶才能申辦的「大戶現金回饋卡」，祭出國內2%、國外3% 現金回饋，更吸引不少用戶用這張卡，在eToro上買比特幣、美股。

新冠肺炎影響下，全球邁入低利時代，大戶活存利率、信用卡的高額回饋，成為在第二季拉升用戶成長的原因之一。

關鍵二：串聯永豐證券，進攻小資理財商機

數位帳戶為核心提供的相關服務，已經看到具體成效。自去年六月推出大戶以來，永豐推出「大戶投」讓用戶直接以數位帳戶作為股票交割戶，省去額外開戶麻煩，永豐證券表示，大戶投去年10月推出至今，累積開戶數達2.5萬戶。

「豐存股」則是零股存股平台，讓小資族可以定期定額買入股票，推出半年來，扣款筆數已突破1.5萬筆，單月扣款金額達9000萬元。

以數位帳戶為核心，提供的相關服務，且已經看到具體成效。 蔡仁譯攝影

此外，7月起也推出複委託線上開戶，讓用戶可以存美股，目前複委託線上開戶超過4000戶，首月約定扣款客戶數也高達近600戶。

永豐金證券總經理江偉源表示，這項服務的創新在於，只需要一個數位帳戶，就能一次線上點選，同時完成新開台股及複委託兩種帳戶，只要三大步驟就完成綁定交割帳戶、填寫資料、簽署契約，比舊版節省1分30秒，方便的用戶體驗，大大增加用戶黏著度，成為吸引年輕投資群青睞的關鍵。

純網銀將開業，銀行加速數位帳戶優化

台灣從2015年底，開放銀行辦理數位存款帳戶，截至今年第一季，已有 32 家銀行有數位帳戶業務，總開戶數已達 415萬戶。

目前市占第一的，是台新Richart，市佔率高達五成，台新總經理尚瑞強回憶，2016年推出Richart 時，「原本預估用戶數只有現在的四分之一。」想不到卻迎來爆炸性的成長，今年甚至已經做到損益兩平，成為台新金控轉型的代表作。

數位帳戶數連年成長，更應證了經營數位通路的重要性。純網銀最快在9月就會陸續開幕，許多銀行都將優化數位帳戶功能，視為目前重點工作。

數位帳戶重視手機App操作的特性，對於年輕用戶來說吸引力高，進入門檻較低。銀行數位帳戶的客群因為年齡層下降變得更廣，市場也變得更大；更重要的是，能提早培養客戶忠誠度，是所有開辦數位帳戶服務的銀行，都不願錯過的商機。

責任編輯：錢玉紘