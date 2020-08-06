4年前全聯向麵包師傅吳寶春敲門合作，終於在今年成真，推5款聯名麵包。而吳寶春麥方店一項堅持手作，要如何克服全聯上千家通路的量產需求？

日前全聯在全台開賣生吐司，生產從1,000條提升到3,000條還是秒殺，甚至萬條仍供不應求，全聯內部數據指出，70天做到2,500萬元業績。看好烘焙市場商機，全聯找來世界冠軍麵包師傅吳寶春獨家推出5款麵包商品，即日起在全台全聯門市開賣，看好全聯麵包品牌READ BREAD與名店聯名商品可創造逾2,000萬元業績。

生鮮、烘焙都是全聯董事長林敏雄口中的「帶路雞」商品，這回與麵包界翹楚「吳寶春麥方店」合作，能創造多大的效益？

全聯4年前就敲門合作

全台烘焙市場一年上看600億商機，其中吐司、麵包就占250億元，目前全聯旗下有兩大自有品牌：甜點品牌we sweet，推出包括Hershey’s、黑人牙膏等聯名甜點，廣受年輕人歡迎。

另一個麵包品牌READ BREAD自2017年推出至今，已是消費者必買清單，像5月推出生吐司（4入售價69元），從5/22開賣至今業績超過2,500萬元，並陸續開發美式漢堡、新英格蘭堡、美式餐包等，成為家庭主婦的料理幫手。

為提升袋裝麵包品項，全聯總經理蔡篤昌4~5年前就找吳寶春詢問合作，最後在全聯三顧茅廬之下，吳寶春終於點頭合作，雙方經過一年的研發與測試後，今年正式在全台破千家全聯門市推5款使用在地小農食材的麵包商品，價格55～59元之間。

全聯找來世界冠軍麵包師傅吳寶春獨家推出5款麵包商品，即日起在全台全聯門市開賣。 全聯

要知道的是，過去吳寶春麥方店強調手作、無添加防腐劑、人工香精，與大型通路全聯合作，要如何順利量產，並且在不添加改良劑又能做出保存時間最長的麵包？

導入機器手臂，克服量產挑戰

第一，與全聯合作的供應商，投資全台唯二的仿照真人手作的「機器手臂」來製作麵包。吳寶春表示，從過去製作100個麵包，現在是3,000個，若不加快製作，對麵包的發酵品質會有影響。機器手臂一分鐘能捏20個餡，對比以往需使用人力來包餡，更省時省力；在麵種與技法也做調整，使用日本麵粉及獨特湯種製法，使產品無須添加保濕劑，也能天然延長吐司保濕口感。

在吐司上採用台南善化小農純黑芝麻。 全聯

此外，讓吳寶春點頭的關鍵是，全聯也支持使用在地物產，採用台南善化小農純黑芝麻、台農57號地瓜，以及不經人工催熟的愛文芒果應用在麵包的材料上。

「吳寶春師傅麵包店全台只有8家，接下來一千家店全聯都能買得到世界冠軍的麵包！」蔡篤昌說，擴大銷售通路，能讓更多民眾吃到使用在地小農食材的麵包。

另外READ BREAD的品牌名，和吳寶春常言：「用麵包閱讀世界」，雙方在理念上十分相近。

看好麵包帶動咖啡銷售

近年全聯積極耕耘烘焙市場，2018年斥資7.92億元收購白木屋進軍麵包市場，接著2019年2月日本H2O集團合資成立「全聯阪急麵包公司」，引進阪急Bakery冷凍麵糰和烘焙技術。

目前全聯烘焙品項銷售占比：吐司22%、機製麵包（袋裝）21%、蛋糕57%；若扣除蛋糕品項，未來全聯期盼做到現烤50％，吐司與機製各占25%。而與吳寶春的合作，正是提升較弱的袋裝機製麵包品項，也有跟超商比拚搶市的意味，「麵包是不同年齡層都喜歡，而且麵包還能帶動咖啡的銷售，吃麵包口渴總會配咖啡吧！」蔡篤昌看好烘焙與黑金市場相輔相成。

全聯總經理蔡篤昌看好烘焙與黑金市場相輔相成。 攝影／侯俊偉 © Shopping Design

全聯也觀察到年輕客群在高價麵包的購買力。從過去850克26片吐司，賣到單價貴一倍的4片生吐司依然賣爆，這次與吳寶春則是合作販售2片袋裝吐司，雖然初期規劃的量為1000~2000份、量不大，但蔡篤昌強調，未來會加大投入，並會持續與吳寶春麥方店依不同節令開發在地食材的麵包。

責任編輯：錢玉紘