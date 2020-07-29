隨著快速展店，全聯於2011年斥資百億建置桃園觀音、台中梧棲、高雄岡山三大物流園區，近日岡山廠升級成自動化倉儲，降低物流勞力密集、提升出貨效率。

機械手臂將數箱啤酒夾起，一箱箱的貨品在輸送帶上快速移動，再送往自動分揀機，經紅外線掃瞄器讀取條碼後，就能精準將商品分貨到所屬滑道，再送往各個門市。

從商品進貨、揀貨到配送，都由機器來進行，這是全聯重砸9.8億元在高雄岡山打造的自動倉儲，用來達成門市今日下單、明天到店目標的終極武器。

當商品送到高速自動分揀設備，經紅外線掃瞄器讀取條碼後，就能精準將商品分貨到所屬滑道，岡山物流園區的滑道數共81條。 陳映璇攝影

自建物流中心，配送效率更快

早前全聯的商品透過代送商送貨到門市，全省運輸車輛約2,000部，但隨著全聯快速展店破1,000店，物流需求大增，代送商配送負荷不堪、供應商又有庫存問題，易引發食品安全疑慮。

因此全聯在2011年斥資百億建置桃園觀音、台中梧棲、高雄岡山三大物流園區，由代送商直接送往物流中心，並由物流車隊進行配送。自行建置物流中心後，產生兩大變化，第一門市接貨不需面對眾多代送商，第二從產品製造到消費者手上時間縮短。

原本運輸車輛有2,000輛，降低至340輛，每輛車可配送2～3家門市，顯示雖然服務店數增加，但配送效率更加提升。

自動化倉儲，降低勞力密集

為解決少子化所帶來的人力短缺問題，全聯耗時500天在高雄岡山物流中心升級首座自動倉儲，主要服務雲嘉南、高屏地區，服務店數304店。

園區內有乾貨與低溫廠，長120公尺、寬80公尺、高31.3公尺，佔地1,050坪面積，每秒可同時運作70塊棧板，並擴增儲位數至2.4萬個，每坪所創造的儲位數是傳統倉儲的5倍。「導入自動化倉儲後，不只降低勞力，倉儲坪效也提升。」全聯物流部協理胡長熹說道。

全聯岡山自動倉儲共有4台機械手臂，支援搬貨、堆貨、自動包膜、出貨。 陳映璇攝影

4台機械手臂忙碌運作，支援搬貨、堆貨、出貨、自動包膜，再送往自動倉儲存放，大幅降低勞力需求，也就是說當人力數量不變，但出貨效率增一倍。因應中元節的到來，目前岡山物流廠的備貨儲位已達88%以上，預計7月底將滿儲達到85萬箱。

胡長熹表示，自動倉儲的概念早在30年前就有，但要走向科技化背後的關鍵在於，把過去各自運作的機械設備彼此串連，貨物的動線要怎麼走、設備要能彼此配合，需要龐大的運算，全聯交由燿欣數位科技規劃轉寫程式。因此自動倉儲，需要良好的wifi網路環境，一但斷線，機器也就無法運作。

飲料箱在滑道上移動著。 陳映璇攝影

物流箱內的貨物仍由人力做稽核。 陳映璇攝影

機械手臂堆疊物流箱，疊棧完成後再經包膜，就能送到自動倉儲存放，每小時可搬約1,200箱商品。 陳映璇攝影

不過自動倉儲，主要還是應用在大型貨物上，例如搬運飲料、雜糧餅乾等箱型商品，其他像是小型洗髮精、肥皂等日用品，由於各門市需求的量不多，依然由人工揀貨。

除了岡山廠外，未來桃園觀音、台中梧棲物流園區也將導入自動倉儲，其中觀音廠最快於2022年加入自動倉儲行列，台中梧棲去年已買下廠房附近8千坪土地，為自動倉儲做準備。

責任編輯：蕭閔云