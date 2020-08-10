新冠肺炎（COVID-19）疫情不僅衝擊全球經濟與產業發展，也改變了消費者行為，想要化數據為新黑金、在未來世界取得致勝先機，絕不能輕忽的3+1秘訣。

面對貿易戰、疫情黑天鵝帶來的市場高度不確定性，全球經濟面臨巨大挑戰，想要化危機為轉機、在快速變動的未來市場取得先機，轉型為數據驅動的智慧企業是必然趨勢，對實體零售批發、餐飲服務與觀光旅遊業來說，尤甚如此。為加速企業客戶的轉型步伐，Vpon威朋憑藉著豐富的產業實作經驗，以3+1秘訣協助企業提升數據力，在疫情凜冬中，快速找出潛在客戶，提升營運績效表現。

疫後新零售成型 線上、線下、全通路融合商機湧現

COVID-19疫情爆發前，絕大多數的品牌主、零售店家的營收獲利來源仍是以線下實體店家為主，線上通路只是錦上添花（Nice to Have）的服務，直到疫情爆發，民眾開始有意識地降低實體接觸機會，品牌主、零售店家才正視到線上通路的重要性，積極擁抱數位化與加速數位轉型腳步，藉此擬訂族以重塑未來的關鍵策略。

Vpon威朋營運長陳明發認為傳統廣告投放成效大不如前，須進一步分析消費者的全通路移動軌跡，才能有效協助企業提升營收表現。 Vpon威朋

「對品牌零售店家來說，除了線上通路成為必要（Must to Have）銷售管道，更重要的是因應新型態O2O全通路趨勢優化銷售服務能量，例如以消費者在線上與線下的移動軌跡進行產品服務銷售。」Vpon威朋營運長陳明發表示，疫情的爆發與擴散，讓消費者行為越來越向全通路（O2O）靠攏，例如消費者因為網路瀏覽時間增長而注意到以前沒接觸過的產品品牌後，決定到實體店家體驗一下該項產品，但最後又因為不想搬運產品而決定網購將產品直送到家，面對這種線上與線下相融的消費行為，傳統的廣告投放成效大不如前，必須進一步追蹤、分析消費者的全通路移動軌跡，以更精準的行銷策略，影響消費者的每一個微觀決策時間（Micro Decision Moment），提升營收獲利表現。

舉例來說，香港Adidas在Vpon威朋的協助下，蒐集消費者在全通路的多維度數據資料，如人流移動軌跡等數據資料，然後，進一步跟Vpon威朋數據管理平台（Data Management Platform；DMP）上的客戶資料進行比對，取得、完善360度客戶輪廓，其後，在依據消費者行為模式進行精準行銷，成功將互動率（Engagement Rate）提升150%。陳明發表示：「透過比對消費者在Online、Offline等全通路的行為數據Vpon威朋DMP上的數據資料，品牌主不僅能夠提升跟客戶的互動關係，還可以輕鬆提供精準的個人化行銷方案，藉此優化營收獲利表現。」

Vpon威朋協助新聯陽用「數據」鎖定目標客群，節省行銷預算同時也提升銷售品質 Vpon威朋

除了協助香港Adidas深化與客戶的互動關係，Vpon威朋亦協助台灣知名不動產代銷公司–新聯陽–提升數據分析力，在短期內將Facebook、Google與Yahoo等全媒體的客戶名單獲取成本（Cost Per Lead；CPL）下降35%，同時，大幅提升客戶名單品質。陳明發指出，農曆年前後本來就是房地產淡季，在COVID-19疫情衝擊下，全台賞屋人數呈現直線下降趨勢，為解決這個問題，Vpon威朋跟新聯陽進行密切合作，透過Vpon威朋的DMP數據資料找到目標族群–小資族與首購族，投放精準廣告，順利渡過疫情寒冬、穩健的提升房屋銷售率。

3+1手法提升數據分析力 加速品牌零售業者的數位轉型腳步

該蒐集那些數據資料才能夠更精準地掌握客戶需求、以卓越數據力提升業務即戰力？擁有豐富經驗的陳明發建議品牌主、企業客戶從掌握三種消費者數據著手，精準掌握消費者輪廓。首先是掌握消費者所處的地理位置與移動軌跡等資訊以優化行銷方案內容、提供地域限定優惠；其次是釐清消費數據以擴大客戶貢獻度，亦即，品牌主不能只看消費者買了多少自家產品，必須進一步看消費者在線上、線下的整體輪廓，從中找出可以擴銷（Upselling）產品服務的關鍵時刻；再來是即時更新消費者的身分資訊以推銷適切的產品服務，例如，當品牌會員的身份已從學生轉變成上班族、已婚人士、甚至是新手爸媽後，所需的產品將截然不同。

Vpon威朋從多維度DMP數據庫中，運用消費者行為數據和APP偵測兩個功能，，協助品牌主找到核心購買族群，締造營收佳績。 Vpon威朋

「品牌主、零售店家除可透過消費者的移動、消費與身份等數據資料優化對客戶的掌握，以及優化推播給客戶的行銷方案，還可以透過新興的旅遊零售（Travel Retail）數據，布局跨境零售市場，藉此豐富產品服務種類與擬定展店與閉店策略等。」陳明發表示，COVID-19疫情大幅改變旅遊產業，連帶著零售策略也要跟著一起調整，例如，某日本品牌業者因為到訪日本的台灣與香港旅客遽減，決定到台灣與香港設點販售商品，在Vpon威朋的協助下，該名日本品牌商不僅能迅速掌握全台各區域的人流趨勢，還能夠進一步透過Vpon威朋DMP比對人流組成是否跟日本品牌商的目標族群一致，以更智慧化的手法展店與閉店。

「面對瞬息萬變的未來市場，我們將持續不斷的協助品牌主、企業客戶掌握客戶的3（移動、消費與身份） + 1（旅遊零售） 種數據資料，藉此提升企業數據力，以更智慧化的方式搶佔先機，成就未來。」關於Vpon威朋將如何協助台灣、亞洲乃至全球的企業更好的因應、搶佔後疫情零售新市場，陳明發表示，Vpon威朋除持續不斷的強化在Online、Offline、O2O與Travel Retail等領域的產品服務能量，還會進一步進軍韓國、印尼等市場，與品牌主、零售店家與企業共創未來商務新世界。

想知道COVID-19疫情將如何改變消費者行為與企業營運模式？千萬不要錯過威朋舉辦的《大數據搶攻全通路後疫商機》活動，掌握最新的零售秘訣，優化跟客戶的互動模式以提升業務銷售成績。